Geely назвала дату российских продаж обновленного Emgrand 7

Автомобиль преобразился не только внешне — изменения коснулись интерьера и функционала.

Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7

Geely > Emgrand 7

Geely объявляет о скором запуске продаж обновленного Emgrand 7. Автомобиль стал выше на 9 мм, теперь его габариты составляют: 4631x1789x1479 мм.

Emgrand 7 преобразился внешне: у него обновлен бампер — появилась знаменитая радиаторная решетка в виде концентрических кругов. Есть изменения и в интерьере — кресла стали комфортнее за счет применения нового наполнителя с воздухопроницаемой пористой структурой. Теперь на 4,2-дюймовую панель выводится информация о функционировании автомобиля, например, мгновенный расход топлива, пробег, температура и давление в шинах. Автомобиль получил встроенную мультимедийную систему с 8-дюймовым ЖК-дисплеем.

В базовое оснащение автомобиля входят ABS, EBD, система поддержания курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система удержания автомобиля при подъеме и антипробуксовочная система. В автомобиле появились функции, больше характерные для премиум-сегмента, например, светодиодные дневные ходовые огни, система бесключевого доступа и запуск двигателя с помощью кнопки Start/Stop. Под капотом все те же 4-цилиндровые двигатели объемом 1,8 л в старших комплектациях и 1,5 л — в младших.

Обновленный седан Geely Emgrand 7 показали на Московском международном автосалоне, а с 26 сентября стартуют его продажи. Цены объявят чуть позже.

Geely назвала дату российских продаж обновленного Emgrand 7

Фото: Geely

Geely назвала дату российских продаж обновленного Emgrand 7
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