Geely рассекретила конкурента Renault Arkana

Китайская компания показала облик своего купе-кроссовера, построенного на новой модульной платформе.

Кажется, скоро в мире не останется ни одной компании, в гамме которой не присутствовал бы купе-кроссовер. Этот сегмент, в котором еще недавно были представлены только премиум-бренды, активно расширяется: автопроизводители пытаются привлечь более молодую аудиторию.

Geely решила не отставать: китайцы готовят к премьере купе-кроссовер FY11, созданный на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture).

Обычная версия Geely FY11 (осветленный тизер)

Пока компания ограничилась публикацией тизеров обычного варианта и изображений заряженной версии, которая отличается агрессивным аэродинамическим обвесом и другими элементами внешнего оформления.

Под капотом у спортивной версии двигатель Volvo T5 мощностью 238 л.с., обычная же версия будет доступна с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 177 л.с. (этот двигатель известен по Volvo XC40, но там он выдает 156 л.с.). Кроме того, по крайней мере на китайском рынке, будет доступна гибридная версия.

В Geely пока не раскрывают остальные данные, но благодаря базе министерства промышленности Китая известно, что длина FY11 составляет 4605 мм, а его колесная база равна 2700 мм.

Машину, вероятнее всего, представят в апреле на автосалоне в Пекине, в продажу в Китае она поступит летом. А вот другим рынкам придется подождать около года.

В ноябре Geely подняла российские цены на свой кроссовер Atlas.

«За рулем» выяснил достоинства и недостатки обновленного седана Geely Emgrand 7.

Фото: Geely