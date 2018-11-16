Geely подняла цены на кроссовер Atlas

Рост стоимости кроссовера Geely Atlas составил от 10 000 до 30 000 рублей. Это не первое увеличение цены автомобиля. Он уже дорожал на 20 000 рублей в сентябре, а значит совокупное осеннее подорожание модели составляет от 30 000 до 50 000 рублей.
Теперь Geely Atlas в минимальной комплектации Comfort, оснащаемый 139-сильным бензиновым двигателем объемом 2 литра и механической коробкой, стоит от 1 179 990 рублей, пишет «Автостат». Это на 10 000 рублей больше, чем до подорожания. Будучи оснащенным 2,4-литровым двигателем мощностью 149 л.с. и коробкой-автоматом, автомобиль стоит уже от 1 299 990 рублей. То есть в этой версии кроссовер подорожал на 20 000 рублей. Стоимость же Geely Atlas в топовой комплектации увеличилась на 30 000 рублей и составила 1 459 990 рублей.
Напомним, что в России Geely продает не только Atlas, но и три модели Emgrand: GT по цене от 1 389 000 до 1 739 000 рублей, Х7 стоимостью от 799 000 до 986 000 рублей и седан 7 в единственной комплектации за 879 990 рублей.
Следует отметить, что популярность автомобилей Geely в России растет. За 10 месяцев 2018 года было реализовано 2320 автомобилей этой марки, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.
- Несмотря на то, что Atlas появился в продаже не так давно, Geely уже готовит ему замену.
- Все новые модели Geely будут выпускаться на новой модульной платформе.
Фото: Geely
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