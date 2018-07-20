Автомобили Geely переедут на модульную платформу

Китайская компания переводит весь свой модельный ряд на новые платформы. Первенцем станет кроссовер SX11.

Будущая новинка — ее фотографии в камуфляже опубликовала Geely — построена на платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). В компании гордо говорят о самостоятельной разработке новой модульной платформы, которая будет использоваться как для кроссоверов, так и для легковых автомобилей. Но без шведской Volvo с ее платформой CMA (Compact Modular Architecture) тут явно не обошлось.

Это подтверждают и изображения самой «тележки», на которой у BMA тяговая батарея для гибридных версий размещена в центральном туннеле, как и у CMA. Но в материнской компании немного упростили конструкцию, чтобы машины стоили дешевле. Например, задняя подвеска у машин на BMA может быть исключительно полунезависимой.

Несмотря на то, что на официальных фото Geely SX11 обклеен маскировочной пленкой (все как у «больших»!), его облик был рассекречен еще в начале года после публикации изображений Китайским сертификационным ведомством.

Несмотря на солидный облик, выполненный в единой стилистике, заданной шеф-дизайнером компании Питером Хорбери, Geely SX11 довольно компактна: ее длина составляет 4340 миллиметров, а колесная база равна 2600 мм. Тот же Volvo XC40 длиннее, и колесная база у него больше аж на 100 мм.

А вот то, что 1,5-литровый трехцилиндровый мотор был разработан Geely совместно с Volvo, никто никогда не скрывал. Но на Volvo XC40 он выдает 156 л.с., а для китайского рынка был форсирован до 177 л.с. Geely SX11, вероятнее всего, получит к нему в пару 6-ступенчатые механическую коробку передач и автомат. Привод будет только передний. BMA делалась с прицелом на гибридные версии, и такая у кроссовера тоже появится, хотя и позднее. Она будет иметь возможность подзарядки от розетки.

Премьера Geely SX11 состоится осенью, а в конце года начнутся продажи на внутреннем рынке. Экспорт кроссовера, в том числе и в Россию, стоит ожидать не раньше середины следующего года.

В этом году Geely привезла в Россию большой кроссовер Atlas.

На российском рынке автомобили Geely входят в тройку самых популярных среди китайских брендов.

Фото: Geely, autohome.com.cn