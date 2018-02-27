Стали известны цены на кроссовер Geely Atlas

Geely Atlas

Материалы по теме Все автоновинки — 2018. Календарь ЗР

Скоро в салонах официальных дилеров появятся первые «живые» экземпляры нового кроссовера Geely Atlas. На самом деле машина не так уж и нова: в Китае автомобиль продается с весны 2016 года под названием Geely Boyue, причем вполне успешно: эта машина входит в топ-10 продаж на внутреннем рынке с результатом 287 тысяч экземпляров. Однако в Россию Atlas будет поставляться не из Китая, а из Белоруссии: производство кроссовера ведется на заводе «БелДжи», расположенном в городе Борисов Минской области.

Покупателям на выбор предлагается приобрести одну из трех модификаций: с мотором 2.0 (141 л.с.) и передним приводом либо с двигателем 2.4 (148 сил) — этот вариант подразумевает 6-ступенчатый автомат по умолчанию, но позволяет выбрать между передним и полным приводом.

Расклад по ценам такой: за базовую двухлитровую модификацию в наиболее демократичной комплектации Standart просят 1 029 990 рублей, с более мощным мотором и передними ведущими колесами Atlas в исполнении Comfort потянет на 1 239 990 руб., а топ-версия 2.4 АТ AWD в комплектации Luxury заставит раскошелиться на 1 389 990 руб.