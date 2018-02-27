Стали известны цены на кроссовер Geely Atlas

В Москве состоялась презентация паркетника Geely Atlas белорусской сборки, на которой представительство китайской марки озвучило цены автомобиля.

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Geely Atlas
Geely Atlas

Материалы по теме
Все автоновинки — 2018. Календарь ЗР

Скоро в салонах официальных дилеров появятся первые «живые» экземпляры нового кроссовера Geely Atlas. На самом деле машина не так уж и нова: в Китае автомобиль продается с весны 2016 года под названием Geely Boyue, причем вполне успешно: эта машина входит в топ-10 продаж на внутреннем рынке с результатом 287 тысяч экземпляров. Однако в Россию Atlas будет поставляться не из Китая, а из Белоруссии: производство кроссовера ведется на заводе «БелДжи», расположенном в городе Борисов Минской области.

Покупателям на выбор предлагается приобрести одну из трех модификаций: с мотором 2.0 (141 л.с.) и передним приводом либо с двигателем 2.4 (148 сил) — этот вариант подразумевает 6-ступенчатый автомат по умолчанию, но позволяет выбрать между передним и полным приводом.

Расклад по ценам такой: за базовую двухлитровую модификацию в наиболее демократичной комплектации Standart просят 1 029 990 рублей, с более мощным мотором и передними ведущими колесами Atlas в исполнении Comfort потянет на 1 239 990 руб., а топ-версия 2.4 АТ AWD в комплектации Luxury заставит раскошелиться на 1 389 990 руб.

Geely Atlas
Geely Atlas

Особо богатой базовую версию не назовешь: она включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему стабилизации, зеркала с электроприводом и обогревом, климат-контроль и аудиосистему с 4 динамиками. В промежуточной комплектации добавляются задний парктроник и ассистенты старта на подъеме и спуска с горы. Наконец, топовый вариант может похвастать боковыми подушками безопасности, передними сиденьями с электрорегулировками, датчиком дождя, камерой заднего вида и мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном и навигаций.

  • Запущенное в ноябре 2017 года в городе Жодино (45 км от Минска) новое предприятие «БелДжи» способно выпускать более 60 тысяч автомобилей в год: 90% произведенных здесь машин будут отправлять в Россию. В их числе и представленный сегодня Geely Atlas.

Фото: Кирилл Бревдо и Geely
Стали известны цены на кроссовер Geely Atlas
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Geely Atlas

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (24)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые