Например, кроссовер Honda CR-V даже через три года можно продать почти на 10% дороже, чем он был приобретена новым.

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Модели, участвовавшие в рейтинге остаточной стоимости, были разделены на два сегмента: массовый и премиальный. Рейтинг моделей массового сегмента был составлен на основе анализа 27 автомобильных марок, 181 модели и 700 модификаций, разделенных на девять классов. Исследование остаточной стоимости трехлеток в России за 2018 год составили специалисты проекта «Правильная цена» совместно с «Автостат Инфо».

Самым ликвидным автомобилем малого класса в массовом сегменте стал Renault Logan: за три года владения сохранивший 93,32% своей первоначальной стоимости. В тройку самых малотеряющих в цене также вошли Renault Sandero (89,39%) и Hyundai Solaris (86,2%).

В гольф-классе лучший результат по ликвидности показала Mazda 3 — 86,63% от цены трехлетней давности. В ведущей тройке также Hyundai i30 (85,57%) и Hyundai Elantra (84,5%). Среди моделей среднего класса лидирует Mazda 6 — 89,66%, а второе и третье места заняли соответственно Hyundai i40 (78,38%) и Lifan Solano (75,34%). Во главе бизнес-класса — Skoda Superb (81,8%), за ней следуют Toyota Camry (78,45%) и Geely Emgrand (76,33%).

Особняком идут кроссоверы: в классе компактных лидирует Honda CR-V, показавший лучший результат не только в классе, но и среди всех моделей рейтинга в массовом сегменте (109,76%), то есть он не то что подешевел, а прибавил в цене.

Среди среднеразмерных SUV победил Kia Sorento (85,21%), в категории больших внедорожников — Ford Explorer (88,05%), а самым ликвидным пикапом масс-сегмента стал Toyota Hilux — 92,84% от первоначальной цены.

В премиальном сегменте рейтинг остаточной стоимости был составлен на основе анализа цен 15 марок, 135 моделей и более 600 модификаций автомобилей. В результате исследования были выделены восемь классов, а в итоговый рейтинг вошли 24 модели, по три в каждом классе.

Среди моделей малого класса в премиальном сегменте на первое место вышел Mini Cooper Countryman, который сохранил 77,63% своего ценника трехлетней давности, в гольф-классе лидирует Mercedes-Benz B-класса (89,09%), в среднем классе победил Mercedes-Benz C-класса (88,19%), а в бизнес-классе самым ликвидным оказался Audi A6 Allroad (78,79%).

В категории компактных кроссоверов победил Porsche Macan (85,78% сохраненной остаточной стоимости), среди средних SUV лидирует Land Rover Discovery (89,06%), в категории больших кроссоверов лидером по ликвидности стал Audi Q7 (87,61%), среди машин класса «люкс» в премиальном сегменте наилучший результат показал Mercedes-Benz S-класса (71,12%).

Остаточная стоимость трехлетних автомобилей в процентном выражении предсказуемо снизилась, отмечают эксперты. Автомобили 2015 года выпуска продавались новыми уже по более высоким ценам, нежели автомобили 2014 года выпуска, когда наблюдался резкий скачок курса валют и вместе с ним подскочили цены на автомобили. Остаточная стоимость будет снижаться и дальше, и это говорит о том, что вторичный рынок постепенно возвращается к более традиционным значениям.

В исследовании участвовали 42 марки автомобилей, 316 моделей и примерно 1300 модификаций машин с пробегом, которые были проданы новыми в 2015 году.

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос всего на 0,6%, а за весь прошлый год — на 2,4%.

Также проведено исследование, что покупатели предпочитают брать на вторичном рынке: модель, возраст, тип кузова и цвет автомобиля.



Фото: Мария Дмитриенко/ТАСС

Инфографика: Автостат-Инфо