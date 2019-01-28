Что берут на вторичном рынке: модель, возраст, тип кузова и цвет автомобиля. Исследование

Специалисты исследовали интернет-рынок автомобилей с пробегом в 2018 году. Самой массовой моделью, как и в 2017-м, стал Ford Focus третьего поколения. В тройку самых востребованных также вошли Opel Astra и Ford Focus II.

А вот Lada Granta, которая стала самым популярным автомобилем декабря 2018 года, была лишь на пятом месте, хотя есть шанс, что она станет самой массовой машиной 2019 года.

Рейтинг составил сервис CarPrice по результатам 129 522 записей на продажу автомобиля, исключив машины ценой ниже 40 тысяч рублей, поскольку их техническое состояние в подавляющем большинстве случаев ниже приемлемого уровня.

Чуть ниже стала средняя цена автомобиля, выставленного на продажу: она снизилась на 4,1% и составила 497,5 тыс. рублей. Специалисты связывают падение цены с увеличением числа авто в возрасте от 10 лет и дефицитом свежих машин, вызванным снижением продаж новых в 2015 году.

Что касается самого популярного типа кузова подержанного автомобиля в 2018 году, то в прошлом году это по-прежнему был седан, хотя популярность внедорожников растет — плюс 1,19 п.п. к прошлому году. Доли хэтчбеков, лифтбеков и минивэнов неуклонно сокращаются.

Самыми востребованными на российском рынке являются пять цветов: черный, белый, серебряный, серый и синий. В эти цвета окрашено более 70% автомобилей на российском рынке б/у.

Среди регионов, где предпочитают подержанные легковые автомобили новым, лидирует Еврейский автономный округ.

На основе исследования почти 130 тыс. автомобилей в возрасте от трех до пяти лет названы лучшие и худшие подержанные автомобили в России.

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