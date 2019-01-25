Где в России больше всего покупают подержанные автомобили? Исследование

Специалисты выяснили, какие регионы предпочитают подержанные легковые автомобили новым. Лидирует Еврейский автономный округ.

В среднем по России на один новый легковой автомобиль, купленный в 2018 г., приходилось три подержанных, такие данные приводит Russian Automotive Market Research.

В ряде регионов вторичный рынок значительно превышает рынок новых легковых автомобилей. Так, в Еврейском автономном округе (АО) отмечено самое большое соотношение продаж новых и подержанных автомобилей — 1:47,3. В Магаданской области данный показатель составляет 1:36,0; в Камчатском крае — 1:30,5. Кроме того, в Республиках Бурятия и Ингушетия, а также в Чукотском АО вторичный рынок приблизительно в 20 раз крупнее первичного.

В Москве, напротив, соотношение рынков новых и подержанных автомобилей практически равно и составляет 1:1,3. Близкое соотношение отмечено в Санкт-Петербурге (1:1,8) и Республике Татарстан (1:1,9). В пятерку региональных рынков с относительно невысокой разницей между новым и вторичным рынками вошли также Самарская область (1:2,1) и Пермский край (1:2,4).

По итогам 2018 года рынок новых легковых автомобилей составил 1,6 млн единиц, а рынок подержанных — 5,4 млн единиц. Более 30% всего вторичного рынка приходится на три региона — это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada, на втором месте Toyota и Hyundai.

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