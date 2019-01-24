На долю трех регионов приходится 30% всего российского авторынка

Объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2018 году составил 1 634 200 штук, что на 11,9% больше, чем год назад. В лидерах, как водится, Москва и Подмосковье.

В Москве в прошлом году было продано 238,8 тыс. легковых автомобилей, что на 12,1% больше, чем в 2017 году. В Подмосковье этот показатель составил 136,3 тыс. новых автомобилей (+8,3% к 2017 году). Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург — 112 тыс. машин (+11,2%). На долю этих трех регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

В десятку самых объемных рынков России также вошли: Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%), Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%), Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%), Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.

Абсолютно все субъекты РФ, попавшие в Топ-30, продемонстрировали положительную динамику. Причем у 16 из 30 она выше среднерыночной. Наиболее бурный рост показал Ханты-Мансийский АО, в котором рынок вырос на 28%. За ним следуют Тюменская (+22,4%) и Кемеровская области (+22%). Скромные результаты роста у Республики Татарстан (+1%), Пермского края — 3,7% и Нижегородской области — 5,8%. Если же говорить в целом о рынке, то лишь два региона (из непопавших в Топ-30) продемонстрировали снижение продаж — это Чеченская Республика — минус 7,9%, и Ингушетия, рынок которой сократился на 7,4%.

Здесь речь идет только о новых легковых автомобилях, а Комитет автопроизводителей AEB считает новые легковые вместе с коммерческими автомобилями, и по его подсчету в России за прошлый год было реализовано 1 800 591 шт., что на 12,8% больше, чем в 2017 году.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5% и составила 1,43 млн рублей.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ

№ Регион 2018 г., тыс. шт. 2017 г., тыс. шт. Изм., % Доля, % 1 Москва 238,8 213,1 12,1 14,6 2 Московская область 136,3 118,2 15,3 8,3 3 Санкт-Петербург 112,0 100,7 11,2 6,9 4 Республика Татарстан 71,6 70,4 1,7 4,4 5 Краснодарский край 62,1 55,2 12,6 3,8 6 Республика Башкортостан 58,9 54,5 8,1 3,6 7 Самарская область 53,9 48,9 10,2 3,3 8 Свердловская область 52,6 44,5 18,1 3,2 9 Челябинская область 43,5 37,6 15,8 2,7 10 Ростовская область 42,6 39,9 6,7 2,6 11 Нижегородская область 39,1 36,9 5,8 2,4 12 Пермский край 33,7 32,5 3,7 2,1 13 Ханты-Мансийский АО — Югра 30,3 23,7 28,0 1,9 14 Ставропольский край 29,1 26,5 9,6 1,8 15 Воронежская область 27,9 24,8 12,4 1,7 16 Волгоградская область 24,6 22,1 11,4 1,5 17 Саратовская область 23,9 21,9 9,3 1,5 18 Оренбургская область 22,3 19,6 14,1 1,4 19 Кемеровская область 21,8 17,9 22,0 1,3 20 Удмуртская Республика 21,6 18,8 15,0 1,3 21 Ленинградская область 19,1 18,0 6,0 1,2 22 Красноярский край 18,3 15,9 15,3 1,1 23 Тюменская область 18,1 14,8 22,4 1,1 24 Новосибирская область 17,5 15,0 16,9 1,1 25 Тульская область 17,3 15,1 14,1 1,1 26 Белгородская область 16,9 15,5 8,7 1,0 27 Ульяновская область 14,0 12,1 16,1 0,9 28 Рязанская область 13,9 13,2 6,0 0,9 29 Пензенская область 13,6 11,8 15,7 0,8 30 Владимирская область 13,5 12,3 10,2 0,8 ВСЕГО по России 1634,2 1459,9 11,9 100,0

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