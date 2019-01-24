На долю трех регионов приходится 30% всего российского авторынка

В Москве в прошлом году было продано 238,8 тыс. легковых автомобилей, что на 12,1% больше, чем в 2017 году. В Подмосковье этот показатель составил 136,3 тыс. новых автомобилей (+8,3% к 2017 году). Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург — 112 тыс. машин (+11,2%). На долю этих трех регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».
В десятку самых объемных рынков России также вошли: Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%), Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%), Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%), Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.
Абсолютно все субъекты РФ, попавшие в Топ-30, продемонстрировали положительную динамику. Причем у 16 из 30 она выше среднерыночной. Наиболее бурный рост показал Ханты-Мансийский АО, в котором рынок вырос на 28%. За ним следуют Тюменская (+22,4%) и Кемеровская области (+22%). Скромные результаты роста у Республики Татарстан (+1%), Пермского края — 3,7% и Нижегородской области — 5,8%. Если же говорить в целом о рынке, то лишь два региона (из непопавших в Топ-30) продемонстрировали снижение продаж — это Чеченская Республика — минус 7,9%, и Ингушетия, рынок которой сократился на 7,4%.
- Здесь речь идет только о новых легковых автомобилях, а Комитет автопроизводителей AEB считает новые легковые вместе с коммерческими автомобилями, и по его подсчету в России за прошлый год было реализовано 1 800 591 шт., что на 12,8% больше, чем в 2017 году.
- Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5% и составила 1,43 млн рублей.
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ
|
№
|
Регион
|
2018 г.,
тыс. шт.
|
2017 г.,
тыс. шт.
|
Изм., %
|
Доля, %
|
1
|
Москва
|
238,8
|
213,1
|
12,1
|
14,6
|
2
|
Московская область
|
136,3
|
118,2
|
15,3
|
8,3
|
3
|
Санкт-Петербург
|
112,0
|
100,7
|
11,2
|
6,9
|
4
|
Республика Татарстан
|
71,6
|
70,4
|
1,7
|
4,4
|
5
|
Краснодарский край
|
62,1
|
55,2
|
12,6
|
3,8
|
6
|
Республика Башкортостан
|
58,9
|
54,5
|
8,1
|
3,6
|
7
|
Самарская область
|
53,9
|
48,9
|
10,2
|
3,3
|
8
|
Свердловская область
|
52,6
|
44,5
|
18,1
|
3,2
|
9
|
Челябинская область
|
43,5
|
37,6
|
15,8
|
2,7
|
10
|
Ростовская область
|
42,6
|
39,9
|
6,7
|
2,6
|
11
|
Нижегородская область
|
39,1
|
36,9
|
5,8
|
2,4
|
12
|
Пермский край
|
33,7
|
32,5
|
3,7
|
2,1
|
13
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
30,3
|
23,7
|
28,0
|
1,9
|
14
|
Ставропольский край
|
29,1
|
26,5
|
9,6
|
1,8
|
15
|
Воронежская область
|
27,9
|
24,8
|
12,4
|
1,7
|
16
|
Волгоградская область
|
24,6
|
22,1
|
11,4
|
1,5
|
17
|
Саратовская область
|
23,9
|
21,9
|
9,3
|
1,5
|
18
|
Оренбургская область
|
22,3
|
19,6
|
14,1
|
1,4
|
19
|
Кемеровская область
|
21,8
|
17,9
|
22,0
|
1,3
|
20
|
Удмуртская Республика
|
21,6
|
18,8
|
15,0
|
1,3
|
21
|
Ленинградская область
|
19,1
|
18,0
|
6,0
|
1,2
|
22
|
Красноярский край
|
18,3
|
15,9
|
15,3
|
1,1
|
23
|
Тюменская область
|
18,1
|
14,8
|
22,4
|
1,1
|
24
|
Новосибирская область
|
17,5
|
15,0
|
16,9
|
1,1
|
25
|
Тульская область
|
17,3
|
15,1
|
14,1
|
1,1
|
26
|
Белгородская область
|
16,9
|
15,5
|
8,7
|
1,0
|
27
|
Ульяновская область
|
14,0
|
12,1
|
16,1
|
0,9
|
28
|
Рязанская область
|
13,9
|
13,2
|
6,0
|
0,9
|
29
|
Пензенская область
|
13,6
|
11,8
|
15,7
|
0,8
|
30
|
Владимирская область
|
13,5
|
12,3
|
10,2
|
0,8
|
|
ВСЕГО по России
|
1634,2
|
1459,9
|
11,9
|
100,0
Фото: depositphotos.com
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