Средняя цена нового автомобиля в 2018 году достигла 1,43 млн рублей

Таким образом, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5%.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году, сообщает свой предварительный прогноз аналитическое агентство «Автостат». Средняя стоимость иномарки достигла 1,65 млн рублей, а отечественного автомобиля — 625 тыс. рублей.

Средневзвешенную цену рассчитывали на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Согласно опубликованным сегодня итогам продаж AEB, в 2018 году продажи новых машин (с учетом LCV) в нашей стране составили 1 800 591 шт., что на 12,8% больше результата предыдущего года.

продаж AEB, в 2018 году продажи новых машин (с учетом LCV) в нашей стране составили 1 800 591 шт., что на 12,8% больше результата предыдущего года. Емкость российского рынка в денежном выражении за 11 месяцев 2018 года оценивается примерно в 2,1 трлн рублей.



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