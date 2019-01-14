Итоги 2018 года: авторынок России вырос на 12,8%

Итак, разрешилась главная интрига авторитейла — объявлены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей прошлого года. Ну и, как водится, очерчены перспективы года текущего.

ИТОГИ

В декабре минувшего года на российском рынке удалось реализовать 175 240 автомобилей, что на 5,6 % больше, чем в 2017-м. Всего в 2018 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1 800 591 шт., сообщает комитет автопроизводителей АЕБ. Это на 12,8% больше, чем было продано в 2017 году. Таким образом, по итогам продаж 2018-го Россия заняла пятое место в Европе, пропустив вперед Германию, Великобританию, Францию и Италию. Стоит отметить, что результат даже превзошел ожидания. Так, в марте минувшего года комитет автопроизводителей предрекал рост на 10%, до уровня 1,75 млн штук.

Что касается расклада по маркам, то ведущую десятку брендов в 2018 году составили: Lada с результатом 360 204 проданных автомобиля (+16%), на втором месте Kia — 227 584 штуки (+25%), третье место у Hyundai — 178 269 автомобилей (+13%). Далее по списку: Renault — 137 062 (0%), Toyota — 108 492 автомобиля (+15%), Volkswagen — 106 056 (+19%), Skoda — 81 459 (+31%), Nissan — 80 025 (+6%), ГАЗ (коммерческие автомобили) — 60 677 (+4%) и завершает «десятку» — Ford с результатом 53 234 автомобиля (+6%).

Среди марок, чьи продажи в 2018 году составили более 10 тыс. штук, наибольшую динамику роста продемонстрировала Mitsubishi — 87%, продажи автомобилей этого бренда составили 45 391 автомобиль, за ним следуют Skoda — плюс 31% (81 459 штук) и Kia — 25% (227 584 штуки).

Не очень удачным год оказался для марок Datsun (минус 16% к итогам 2017 года; 20 559 штук) и Lifan (минус 11%; 15 097 штук).

ПРОГНОЗ

Итоги года «непрерывного роста» подведены, а вот каким будет 2019-й, нам еще только предстоит узнать, хотя первый прогноз на этот счет сегодня уже появился. Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, считает, что рост НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Роста он ожидает начиная со второго квартала, его предварительный прогноз на 2019 год — 1,87 млн единиц, или плюс 3,6% к прошлому году.

Хотя негативное влияние на рынок могут оказать непредсказуемые факторы. Например, ходят упорные слухи о повышении утилизационного сбора, что, безусловно, отразится на стоимости автомобилей. Причем если о росте НДС было объявлено заранее и рынок успел к этому подготовиться, то данное событие может наступить внезапно. Могут появиться, например, какие-то новые налоги. Но особое значение, на его взгляд, окажут курсы валют (доллара и евро). Цены на автомобили продолжат расти и в текущем году в соответствии с естественным уровнем инфляции и увеличением НДС (не все еще успели скорректировать цены), однако если курсы валют будут более-менее стабильными, то динамика роста цен окажется мягкой. Но этот тренд сейчас предсказать не возьмется никто.

Что касается продаж по сегментам, то на сегодняшний день самый быстрорастущий — сегмент кроссоверов и внедорожников. Доля SUV в ближайшие два-три года достигнет 50% (в 2018 году она составила 41,5%). Такие автомобили сейчас в моде, их часто обновляют, появляется много новых моделей, более того, ряд производителей концентрируют свои усилия на их разработке, в ущерб другим, например седанам.

Все итоги продаж по месяцам прошлого года ищите по ссылке.

Победа в общем зачете по моделям досталась российской Ладе Весте, за ней идут Kia Rio и Hyundai Creta. Подробнее об этом в нашей публикации.



ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ.