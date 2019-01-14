Vesta, Granta, Rio: названы лидеры российского рынка

По итогам 2018 года сразу две модели Lada возглавили топ продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей, подвинув вниз иномарки.

Довольно продолжительное время топ продаж автомобилей на российском рынке возглавлял корейский Kia Rio. Но по итогам всего 2018 года ему пришлось подвинуться, причем сразу на две позиции: вперед вырвались две модели Lada. Причем после летнего рестайлинга Lada Granta уже несколько месяцев лидирует на рынке по месячным продажам, но более крупная и дорогая Веста все равно превзошла ее по объемам продаж за год.

В 2018-м, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), на нашем рынке было продано 108 364 Вест и 106 325 Грант. Kia Rio, замыкающий первую тройку, показал результат в 100 148 проданных автомобилей. В пятерку также вошли Hyundai Creta (67 588) и Hyundai Solaris (65 581). Причем продажи последнего за прошлый год снизились. В первой десятке отрицательную динамику продаж показал также Renault Duster: остальные модели продавались лучше, чем в 2017 году.

Топ-10 самых продаваемых в 2018 году моделей автомобилей в России

Место

Модель

Продажи, шт.

К 2017, %

1

Lada Vesta

108 364

+40

2

Lada Granta

106 325

+13,5

3

Kia Rio

100 148

+3,5

4

Hyundai Creta

67 588

+22,2

5

Hyundai Solaris

65 581

—4,4

6

VW Polo

59 450

+22,3

7

Lada Largus

44 072

+31,6

8

Renault Duster

41 409

—5,5

9

Skoda Rapid

35 089

+19,1

10

Lada XRAY

34 807

+4,4

Фото: АВТОВАЗ

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