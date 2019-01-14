Vesta, Granta, Rio: названы лидеры российского рынка

Довольно продолжительное время топ продаж автомобилей на российском рынке возглавлял корейский Kia Rio. Но по итогам всего 2018 года ему пришлось подвинуться, причем сразу на две позиции: вперед вырвались две модели Lada. Причем после летнего рестайлинга Lada Granta уже несколько месяцев лидирует на рынке по месячным продажам, но более крупная и дорогая Веста все равно превзошла ее по объемам продаж за год.
В 2018-м, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), на нашем рынке было продано 108 364 Вест и 106 325 Грант. Kia Rio, замыкающий первую тройку, показал результат в 100 148 проданных автомобилей. В пятерку также вошли Hyundai Creta (67 588) и Hyundai Solaris (65 581). Причем продажи последнего за прошлый год снизились. В первой десятке отрицательную динамику продаж показал также Renault Duster: остальные модели продавались лучше, чем в 2017 году.
Топ-10 самых продаваемых в 2018 году моделей автомобилей в России
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К 2017, %
|
1
|
Lada Vesta
|
108 364
|
+40
|
2
|
Lada Granta
|
106 325
|
+13,5
|
3
|
Kia Rio
|
100 148
|
+3,5
|
4
|
Hyundai Creta
|
67 588
|
+22,2
|
5
|
Hyundai Solaris
|
65 581
|
—4,4
|
6
|
VW Polo
|
59 450
|
+22,3
|
7
|
Lada Largus
|
44 072
|
+31,6
|
8
|
Renault Duster
|
41 409
|
—5,5
|
9
|
Skoda Rapid
|
35 089
|
+19,1
|
10
|
Lada XRAY
|
34 807
|
+4,4
- В прошлом году на российском рынке было продано 1,8 млн автомобилей.
- АВТОВАЗ в 2018 году пообещал сдерживать цены, так что его модели вполне могут остаться в лидерах и в этом году.
Фото: АВТОВАЗ
Читать комментарии (8)