Российский рынок-2018: первые итоги. Двухзначный рост и прогноз на 2019 год

Ассоциация европейского бизнеса в России обнародовала данные продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 2018 год.

В декабре 2018-го на нашем рынке было продано 175 тысяч автомобилей, а общие продажи за год составили 1,8 млн автомобилей, что на 12,8% больше, чем годом ранее, передает корреспондент «За рулем». С такими результатами российский рынок вышел на пятое место в Европе.

По словам главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Йорга Шрайбера, в 2019 году ожидать двухзначного роста продаж однозначно не стоит. Отрицательными факторами стали повышение НДС и сложное начало года. Исходя из того, что резких изменений в экономике не будет, АЕБ ожидает роста продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году на уровне 3,6%.

Подробные данные о том, какие модели стали лидерами российского рынка по итогам года, будут опубликованы сегодня, но по предварительным данным, победа в общем зачете досталась российской Ладе Весте. Следом идут Kia Rio и Hyundai Creta.

В 2019 году лидерство на рынке должен сохранить АВТОВАЗ. Компания пообещала две новинки и сдерживание роста цен.

По итогам ноября самой популярной моделью в России стала Lada Granta.

Фото: «За рулем»