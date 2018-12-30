Две новинки и сдерживание цен: что еще пообещала Lada в 2019-м

Всего за истекший год тольяттинцы реализовали 360 204 автомобиля (причем только в декабре — 35 407 единиц), что на 16% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе гордятся этим показателем по двум причинам. Во-первых, эта цифра выше рынка (лишь +13%). Во-вторых, подспудно удалось достичь рекордной за последние семь лет доли рынка — 20% (19,5% в 2017 году).
Четыре Лады по итогам года попали в десятку самых продаваемых моделей в России. Ее возглавило семейство Vesta с результатом в 108 364 автомобиля (+40% к прошлому году). Из них 43 282 машины пришлись на долю универсалов SW (включая Cross-версию).
Неплохой рывок показала и Гранта — 106 325 реализованных машин этого семейства (+13%). Причин тут две. Сентябрьское долгожданное обновление модели и расширение предложения за счет хэтчбеков и универсалов, ранее представленных под именем Kalina.
Следующими в списке вазовских бестселлеров значатся Ларгусы (53 691 автомобиль, из которых 9619 — коммерческие фургоны), а также Иксреи, которым помог запуск нового XRAY Cross (34 807 автомобилей, +4%) — в декабре на его долю пришлась треть всех проданных хэтчбеков.
Где лучше всего продавались Лады, видно из таблицы ниже.
Топ-10 российских регионов по продажам марки Lada
|
№
|
Топ-10 регионов РФ
|
Продажи 2018 года, ед.
|
Доля от общих продаж, %
|
1
|
Москва и Московская обл.
|
33 088
|
9,2
|
2
|
Самарская обл.
|
24 986
|
6,9
|
3
|
Республика Татарстан
|
22 442
|
6,3
|
4
|
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
|
16 678
|
4,6
|
5
|
Пермский край
|
15 253
|
4,2
|
6
|
Ставропольский край
|
15 167
|
4,2
|
7
|
Челябинская обл.
|
14 472
|
4,0
|
8
|
Республика Башкортостан
|
14 457
|
4,0
|
9
|
Краснодарский край
|
13 287
|
3,7
|
10
|
Воронежская обл.
|
12 830
|
3,6
|
|
Всего Топ-10 регионов
|
182 920
|
50,8
|
|
Всего продажи Lada
|
360 204
|
100
В кредит и на экспорт
По словам Яна Птачека, исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, почти треть Лад (32%) были распроданы в кредит за счет фирменной программы Lada Finance. В 2018 году АВТОВАЗ запустил и собственный лизинг, успев реализовать в рамках Lada Leasing 13 156 автомобилей.
Отдельная ставка делается на экспорт. За минувший год, отправляя машины в 34 страны, вазовцам удалось экспортировать 38 052 автомобиля (+57% по сравнению с 2017 годом). В первую очередь успешными стали рынки стран СНГ. Причем если ранее долгое время самым продаваемым за рубежом был внедорожник Lada 4x4, то в 2018-м его потеснила Веста.
Сервис
В 2018 году продолжилось активное обновление дилерской сети Lada. Более половины из нынешних 288 автоцентров (+16 новых точек продаж и обслуживания) переоформились согласно новому бренд-буку марки.
Вместе с ростом продаж увеличился и товарооборот в фирменных магазинах запчастей Lada Detail (+7%), достигнув рекордных 21,7 млрд руб.
2019 год
Говоря о наступившем годе, Ян Птачек был также преисполнен оптимизма, хотя сам российский авторынок, по его словам, вырастет несколько скромнее — в пределах 10%. В 2019-м двум обновившимся под занавес прошлого года моделям — Гранте и Иксрею — предстоит продемонстрировать себя в полный рост.
К тому же на подходе еще две новинки. Уже в ближайшие дни дилеры Lada объявят цены и приступят к продажам седана Vesta Sport (спортивного универсала, по словам Яна Птачека, пока не ожидается — нужно посмотреть, как пойдут продажи седана). Его производство началось месяц назад, сейчас первые автомобили отгружаются в точки продаж. Поступит к дилерам в первом полугодии (более точная дата не называется) и универсал Granta с увеличенным дорожным просветом в версии Cross.
Отвечая на вопросы собравшихся журналистов, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, в частности, сказал, что вазовцы вынуждены были увеличить с января отпускные цены на Лады в связи с 2-процентным ростом НДС, однако дальнейшие колебания ценников, хотя и не исключаются, будут происходить очень умеренно.
Судьба полноценного автомата для бестселлера марки — модели Vesta — пока под вопросом. Дело в том, что даже на обновленный робот AMT спрос относительно скромный — лишь 20%, что, по словам Птачека, говорит о желании покупателей сэкономить, а это временно ставит крест на перспективах появления гидромеханики.
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