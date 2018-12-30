Две новинки и сдерживание цен: что еще пообещала Lada в 2019-м

Представитель отечественного бренда Lada, вернувшего в ушедшем 2018-м лидерство в модельном зачете со своей Вестой, рассказал об итогах года. Кроме прочего, стало известно, в каких регионах вазовская продукция пользуется наибольшим спросом.

Всего за истекший год тольяттинцы реализовали 360 204 автомобиля (причем только в декабре — 35 407 единиц), что на 16% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе гордятся этим показателем по двум причинам. Во-первых, эта цифра выше рынка (лишь +13%). Во-вторых, подспудно удалось достичь рекордной за последние семь лет доли рынка — 20% (19,5% в 2017 году).

Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа

Четыре Лады по итогам года попали в десятку самых продаваемых моделей в России. Ее возглавило семейство Vesta с результатом в 108 364 автомобиля (+40% к прошлому году). Из них 43 282 машины пришлись на долю универсалов SW (включая Cross-версию).

Неплохой рывок показала и Гранта — 106 325 реализованных машин этого семейства (+13%). Причин тут две. Сентябрьское долгожданное обновление модели и расширение предложения за счет хэтчбеков и универсалов, ранее представленных под именем Kalina.

Следующими в списке вазовских бестселлеров значатся Ларгусы (53 691 автомобиль, из которых 9619 — коммерческие фургоны), а также Иксреи, которым помог запуск нового XRAY Cross (34 807 автомобилей, +4%) — в декабре на его долю пришлась треть всех проданных хэтчбеков.

Где лучше всего продавались Лады, видно из таблицы ниже.

Топ-10 российских регионов по продажам марки Lada

№ Топ-10 регионов РФ Продажи 2018 года, ед. Доля от общих продаж, % 1 Москва и Московская обл. 33 088 9,2 2 Самарская обл. 24 986 6,9 3 Республика Татарстан 22 442 6,3 4 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 16 678 4,6 5 Пермский край 15 253 4,2 6 Ставропольский край 15 167 4,2 7 Челябинская обл. 14 472 4,0 8 Республика Башкортостан 14 457 4,0 9 Краснодарский край 13 287 3,7 10 Воронежская обл. 12 830 3,6 Всего Топ-10 регионов 182 920 50,8 Всего продажи Lada 360 204 100

В кредит и на экспорт

По словам Яна Птачека, исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, почти треть Лад (32%) были распроданы в кредит за счет фирменной программы Lada Finance. В 2018 году АВТОВАЗ запустил и собственный лизинг, успев реализовать в рамках Lada Leasing 13 156 автомобилей.

Отдельная ставка делается на экспорт. За минувший год, отправляя машины в 34 страны, вазовцам удалось экспортировать 38 052 автомобиля (+57% по сравнению с 2017 годом). В первую очередь успешными стали рынки стран СНГ. Причем если ранее долгое время самым продаваемым за рубежом был внедорожник Lada 4x4, то в 2018-м его потеснила Веста.

Сервис

В 2018 году продолжилось активное обновление дилерской сети Lada. Более половины из нынешних 288 автоцентров (+16 новых точек продаж и обслуживания) переоформились согласно новому бренд-буку марки.

Вместе с ростом продаж увеличился и товарооборот в фирменных магазинах запчастей Lada Detail (+7%), достигнув рекордных 21,7 млрд руб.

2019 год

Lada Vesta Sport

Говоря о наступившем годе, Ян Птачек был также преисполнен оптимизма, хотя сам российский авторынок, по его словам, вырастет несколько скромнее — в пределах 10%. В 2019-м двум обновившимся под занавес прошлого года моделям — Гранте и Иксрею — предстоит продемонстрировать себя в полный рост.

К тому же на подходе еще две новинки. Уже в ближайшие дни дилеры Lada объявят цены и приступят к продажам седана Vesta Sport (спортивного универсала, по словам Яна Птачека, пока не ожидается — нужно посмотреть, как пойдут продажи седана). Его производство началось месяц назад, сейчас первые автомобили отгружаются в точки продаж. Поступит к дилерам в первом полугодии (более точная дата не называется) и универсал Granta с увеличенным дорожным просветом в версии Cross.

Отвечая на вопросы собравшихся журналистов, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, в частности, сказал, что вазовцы вынуждены были увеличить с января отпускные цены на Лады в связи с 2-процентным ростом НДС, однако дальнейшие колебания ценников, хотя и не исключаются, будут происходить очень умеренно.

Lada Granta SW Cross

Судьба полноценного автомата для бестселлера марки — модели Vesta — пока под вопросом. Дело в том, что даже на обновленный робот AMT спрос относительно скромный — лишь 20%, что, по словам Птачека, говорит о желании покупателей сэкономить, а это временно ставит крест на перспективах появления гидромеханики.