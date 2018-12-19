Lada тянет с продажей Vesta Sport

Купить Lada Vesta Sport до новогодних праздников не получится. Старт продаж перенесен на январь 2019 года.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta Sport начнутся позже запланированного срока. Купить их можно будет лишь в следующем году. Перенос даты старта продаж спортивной версии Lada Vesta, о котором стало известно от одного из дилеров Лады, на АВТОВАЗе не комментируют.

«Как только будет что-то конкретное, мы сообщим», — приводит слова пресс-службы АВТОВАЗа «РГ».

Напомним, что эта версия автомобиля получила не только эффектный обвес и заниженный на 16 мм клиренс, но и более мощный 1,8-литровый двигатель, форсированный со 122 до 145 л.с., а также 5-ступенчатую механическую коробку. Благодаря такому сочетанию агрегатов автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды, развивая в итоге максимальную скорость, равную 200 км/ч. Для улучшения устойчивости автомобиль оснащается более жесткими амортизаторами. Стоимость седана пока не объявлена, но, по слухам, она может составить около 900 000 рублей.

Фото: Lada

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Отзывы о LADA Vesta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена

Недостатки:

салон, качество КПП.

Комментарий:

Сел в салон и ужаснулся. Посадка водителя и высота торпеды напомнила мне молодость и москвич 2140. Это жесть просто. Да и тесно. Откровенно тесно. Так получилось, что до этого 8 лет отъездил на 2112. Очень нравилась машина. Потом получилось купить новую Opel Zafira. Сейчас пришло время менять маш...

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