Lada тянет с продажей Vesta Sport

Стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta Sport начнутся позже запланированного срока. Купить их можно будет лишь в следующем году. Перенос даты старта продаж спортивной версии Lada Vesta, о котором стало известно от одного из дилеров Лады, на АВТОВАЗе не комментируют.
«Как только будет что-то конкретное, мы сообщим», — приводит слова пресс-службы АВТОВАЗа «РГ».
Напомним, что эта версия автомобиля получила не только эффектный обвес и заниженный на 16 мм клиренс, но и более мощный 1,8-литровый двигатель, форсированный со 122 до 145 л.с., а также 5-ступенчатую механическую коробку. Благодаря такому сочетанию агрегатов автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды, развивая в итоге максимальную скорость, равную 200 км/ч. Для улучшения устойчивости автомобиль оснащается более жесткими амортизаторами. Стоимость седана пока не объявлена, но, по слухам, она может составить около 900 000 рублей.
- ЗР уже успел прокатиться на новой спортивной версии седана Vesta Sport. Ознакомиться с результатами теста можно здесь.
- В планах АВТОВАЗа — выпустить спортивную версию и универсала Vesta SW Sport.
Фото: Lada
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