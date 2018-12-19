Lada тянет с продажей Vesta Sport

Купить Lada Vesta Sport до новогодних праздников не получится. Старт продаж перенесен на январь 2019 года.

Стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta Sport начнутся позже запланированного срока. Купить их можно будет лишь в следующем году. Перенос даты старта продаж спортивной версии Lada Vesta, о котором стало известно от одного из дилеров Лады, на АВТОВАЗе не комментируют.

«Как только будет что-то конкретное, мы сообщим», — приводит слова пресс-службы АВТОВАЗа «РГ».

Напомним, что эта версия автомобиля получила не только эффектный обвес и заниженный на 16 мм клиренс, но и более мощный 1,8-литровый двигатель, форсированный со 122 до 145 л.с., а также 5-ступенчатую механическую коробку. Благодаря такому сочетанию агрегатов автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды, развивая в итоге максимальную скорость, равную 200 км/ч. Для улучшения устойчивости автомобиль оснащается более жесткими амортизаторами. Стоимость седана пока не объявлена, но, по слухам, она может составить около 900 000 рублей.

ЗР уже успел прокатиться на новой спортивной версии седана Vesta Sport. Ознакомиться с результатами теста можно здесь.

В планах АВТОВАЗа — выпустить спортивную версию и универсала Vesta SW Sport.

Фото: Lada