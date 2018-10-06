Немецкий фотограф Андре Гросс явно неравнодушен к автомобилям Trabant, которые выпускались в ГДР. Собрав по всей Германии эксклюзивные версии Трабанта, он пригласил моделей, чтобы они составили компанию машинам на фото.
Не успев толком пройти путь от роскоши до средства передвижения, автомобиль тут же отправился на войну. Первые броневики появились уже в самом начале XX века. Причем сделаны они были на базе обычных грузовиков.
На смену Весте SW, которая прожила в редакции «За рулем» несколько месяцев, пришел такой же «вагон», но с приставкой Cross. Пробег уже превысил 15 тысяч километров, и этого вполне достаточно, чтобы выявить все плюсы и минусы Кросса по сравнению с обычным универсалом.
Кукуй, Кончинка, Требуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво… — каких только названий не встретишь по дороге из Москвы. Проезжаешь деревню и думаешь: кто ж придумал такое?! И ладно еще деревни — даже с названиями больших городов часто нет ясности.
Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения адаптировали для российского рынка. Изменения коснулись как двигателя, так и ходовой части. Автор «За рулем», поездив на американской и российской версиях QX50, делится впечатлениями.
Lada Vesta Sport: тест-драйв с чемпионом
АВТОВАЗ подготовил стратегически важное обновление — Весту с приставкой «Спорт». На тест новинки мы пригласили чемпиона России по ралли Геннадия Брославского.
Сразу видно — Lada рассчитывает укрепить свой драйверский имидж, взяв курс на создание агрессивной линейки. Что ж, я пригласил на тест новинки АВТОВАЗа чемпиона России по ралли Геннадия Брославского: вот уж кто может пустить дым из-под колес!
Укатали Весту Спорт вначале полицейскими разворотами, потом на грунтовом треке.
О том, как она рвалась в бой, читать и смотреть видео здесь.
Внешность: необычная, спереди напоминает заячью губу, как-будто после аварии. С боку нелепые выштамповки навстречу друг другу — тени толкай. МПК подвывает, расход топлива большой, приборная панель плохо читается приборы мелкие, разукрашены, как детская игрушка. Стук в подвеске на новой машине. За...
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