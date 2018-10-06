Lada Vesta Sport: тест-драйв с чемпионом

АВТОВАЗ подготовил стратегически важное обновление — Весту с приставкой «Спорт». На тест новинки мы пригласили чемпиона России по ралли Геннадия Брославского.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta Sport

Lada Vesta SportГеннадий Брославский
Геннадий Брославский

Сразу видно — Lada рассчитывает укрепить свой драйверский имидж, взяв курс на создание агрессивной линейки. Что ж, я пригласил на тест новинки АВТОВАЗа чемпиона России по ралли Геннадия Брославского: вот уж кто может пустить дым из-под колес!

Укатали Весту Спорт вначале полицейскими разворотами, потом на грунтовом треке.

О том, как она рвалась в бой, читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA Vesta (16)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

жесткий кузов

Недостатки:

много

Комментарий:

Внешность: необычная, спереди напоминает заячью губу, как-будто после аварии. С боку нелепые выштамповки навстречу друг другу — тени толкай. МПК подвывает, расход топлива большой, приборная панель плохо читается приборы мелкие, разукрашены, как детская игрушка. Стук в подвеске на новой машине. За...

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