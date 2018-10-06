Lada Vesta Sport: тест-драйв с чемпионом

АВТОВАЗ подготовил стратегически важное обновление — Весту с приставкой «Спорт». На тест новинки мы пригласили чемпиона России по ралли Геннадия Брославского.

Lada Vesta Sport Геннадий Брославский

Сразу видно — Lada рассчитывает укрепить свой драйверский имидж, взяв курс на создание агрессивной линейки. Что ж, я пригласил на тест новинки АВТОВАЗа чемпиона России по ралли Геннадия Брославского: вот уж кто может пустить дым из-под колес!

Укатали Весту Спорт вначале полицейскими разворотами, потом на грунтовом треке.

О том, как она рвалась в бой, читать и смотреть видео здесь.