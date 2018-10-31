Спортуниверсал Лада Веста SW Sport: новые подробности

Спортивный седан представлен официально, и эксперты «За рулем» уже протестировали его. А вот появление спортивной версии универсала на заводе долгое время отрицали. Но снимки предсерийных экземпляров Lada Vesta SW Sport попали в Сеть, а теперь в базе Росстандарта появились и соответствующие документы.
Согласно полученному АВТОВАЗом Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), спортивная версия на 30 мм ниже обычного универсала (1478 мм), а его колея шире на 18 мм (1528 мм).
Технически универсал Lada Vesta SW Sport полностью идентичен седану: под его капотом установлен 1,8-литровый атмосферник, мощность которого силами отделения Lada Sport была доведена до 145 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться исключительно 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Продажи седана Lada Vesta Sport могут начаться до конца этого года, а вот когда АВТОВАЗ решится представить спортуниверсал, пока неизвестно.
- Ближе к концу года АВТОВАЗ выведет на рынок кросс-вариант хэтчбека Lada XRAY.
- По итогам сентября Lada Vesta стала второй по популярности новой моделью в России, пропустив вперед только Гранту.
Фото: Lada Vesta Club/ВКонтакте
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