Универсал Lada Vesta SW получит спортверсию. Первые фото

АВТОВАЗ неоднократно опровергал информацию о спортивной версии Весты-«сарая», но на самом деле готовит ее к премьере.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

Прототип спортивного универсала «засветился» сразу в нескольких российских городах. Сначала машину сняли в Волгоградской области, а затем появился снимок из Кисловодска.

Сомнений в том, что это заводская машина, нет: на некоторые части кузова наклеена маскировочная пленка, многочисленные тюнинг-ателье, которые занимаются стайлингом моделей Лад, не скрывают своих доработок.

На фотографиях, опубликованных в группе «Lada Vesta Club» социальной сети ВКонтакте, видно, что машина имеет меньший дорожный просвет, чем обычный универсал, антенну «плавник акулы» на крыше, а также небольшой спойлер над задней дверью. Остальные изменения скрыты от глаз маскировкой.

Вероятнее всего, спортуниверсал получит такой же агрессивный аэродинамический обвес, что и спортседан Lada Vesta Sport. Перекликаться они будут и технически: Lada Vesta SW Sport позаимствует у седана 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., который будет агрегатироваться исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Среди других изменений: 17-дюймовые колеса, дисковые тормоза по кругу, иные амортизаторы и пружины и богатая комплектация с особой отделкой салона. Пока неизвестны цены даже на седан Lada Vesta Sport (завод предлагает ориентироваться на 900 тыс. руб.), универсал наверняка будет дороже.

Фото: «Лада Веста Клуб» / ВКонтакте

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Отзывы о LADA Vesta SW (4)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

не жалко выбросить

Недостатки:

после 3-х лет цена автомобиля дешевеет в 2 раза от первоначальной стоимости

Комментарий:

Перед покупкой думать надо, за такие деньги есть другие достойные марки автомобилей, которые думают о потребителях.

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