Lada XRAY Cross: все особенности модели

Изначально считалось, что Lada XRAY Cross будет сделана по тому же рецепту, что и другие кросс-версии вазовской продукции. Но на выставке оказалось, что тольяттинские инженеры серьезно доработали машину, которая построена на базе Renault Sandero Stepway. Изменений масса! Все подробности в нашей галерее.
- На Московском автосалоне АВТОВАЗ также представил обновленное семейство Лады Гранты.
- Еще одной яркой премьерой автосалона стал шоукар Renault Arkana, который превратится в серийный кроссовер в 2019 году.
Фото: АВТОВАЗ
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