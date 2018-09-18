Lada XRAY Cross: все особенности модели

Toyota C-HR против Suzuki Vitara S и Nissan Juke — большой тест-драйв Неординарная Toyota C-HR врывается в городскую тусовку! «За рулем» взвесил все шансы новенькой в ее стремлении потеснить конкурентов — кроссоверы B-класса Suzuki Vitara S и Nissan Juke. Москва — Каракум — Москва: юбилейная экспедиция ЗР (трансляция) В далеком 1933 году состоялся легендарный пробег Москва — Каракум — Москва. 23 автомобиля и почти сто человек отправились в большой испытательный пробег. Спустя 44 года редакция «За рулем» совместно с АВТОВАЗом вновь проехала по этому маршруту, на этот раз на двух ВАЗ-2106 и двух ВАЗ-2121. И вот, в год 90-летия журнала «За рулем», стартовала новая экспедиция. Cadillac XT4: первый тест-драйв «бейби-Кадиллака» Компания Cadillac откровенно проспала рост покупательского интереса к компактным кроссоверам. В отличие от других премиум-марок, в этом сегменте американцы представлены не были. Но, явив миру ХТ4, янки громко заявили, что тоже претендуют на свою долю в благодатной нише. Насколько оправданны их притязания, «За рулем» выяснил в ходе тест-драйва.