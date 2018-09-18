Lada XRAY Cross: все особенности модели

На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил кросс-версию хэтчбека Lada XRAY. Но это не просто приподнятый вариант машины, а фактически модернизированная модель с массой технических изменений.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Изначально считалось, что Lada XRAY Cross будет сделана по тому же рецепту, что и другие кросс-версии вазовской продукции. Но на выставке оказалось, что тольяттинские инженеры серьезно доработали машину, которая построена на базе Renault Sandero Stepway. Изменений масса! Все подробности в нашей галерее.

Lada XRAY Cross: все особенности модели

Фото: АВТОВАЗ

Lada XRAY Cross: все особенности модели
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Отзывы о LADA XRAY (15)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Новая.

Недостатки:

Тонкий металл.

Комментарий:

Машина сделана из пивных банок, стойка крыши у лобового стекла продавливается пальцем. Передние крылья играют на сантиметр наружу и вовнутрь. Кузов весь слабый. Пластик дешёвый. Заднее стекло, где вклейка стоит вода, стока нет обязательно обработать... Красная цена 400тр. 2018 год. машине 2 нед...

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