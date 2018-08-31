Обновленная Лада Гранта: цены и комплектации

Буквально через несколько часов 300 дилеров Лады в 160 городах России начинают продажи новых автомобилей, причем сразу во всех кузовах: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Для линейки автомобилей Granta предложат 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем функций и опций.

Кстати, основной идеей рекламной кампании, посвященной Гранте, стал слоган «Держит слово». Как и было обещано, вскоре после официальной премьеры новой Гранты на ММАС 2018 объявили и цены.

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На седан они стартуют от 419 900 рублей, хэтчбеки и лифтбеки Lada Granta обойдутся чуть дороже — от 436 900 рублей, за универсал попросят от 446 900 рублей. Уже в базовой комплектации Standard автомобиль оснащен подушкой безопасности водителя, креплениями для детских кресел Isofix, системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS с усилителем экстренного торможения, складным задним сиденьем и тонировкой стекол.



В комплектации Classic улучшена шумоизоляция, есть бортовой компьютер, наружная электрокнопка отпирания багажника, электростеклоподъемники передних дверей и регулировка руля по высоте. Седан в версии Classic стоит от 455 500 рублей, хэтчбек и лифтбек — от 470 500 рублей, универсал — от 480 500 рублей. Дооснастить эту комплектацию можно пакетом Optima, который включает обогрев наружных зеркал и кондиционер. Седан Lada Granta в версии Classic с пакетом Optima стоит от 481 500 рублей, хетчбек и лифтбек — от 496 500 рублей, универсал — от 506 500 рублей.



Следующая комплектация — Comfort — добавит к предыдущей подушку безопасности пассажира переднего сиденья, передние ремни с механизмом предварительного натяжения, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистему, наружные зеркала с указателями поворота, корпуса зеркал и ручек дверей, окрашенные в цвет кузова, молдинги боковых дверей в цвет кузова и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. Седан в этой версии стоит от 501 500 рублей, хетчбек и лифтбек — от 516 500, универсал — от 526 500 рублей.



Топовая версия Luxe дополнена сигнализацией, противотуманными фарами, климатической системой, тканевыми вставками в обивках дверей, регулировкой сиденья водителя и передних ремней безопасности по высоте, обогревом ветрового стекла, задними электростеклоподъемниками и 15-дюймовыми литыми дисками. За седан в топе попросят от 538 800 рублей, за хэтчбек и лифтбек — от 553 800 рублей, за универсал — от 563 800 рублей. В этой комплектации за доплату предложат еще и пакет Prestige, в который входят система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник, датчики дождя и света. Седан Lada Granta Luxe с пакетом Prestige обойдется от 572 800 рублей, хэтчбек и лифтбек — от 587 800 рублей, универсал — от 597 800 рублей.

Новое поколение Лады Гранты официально представили в преддверии Московского международного автосалона. Как это было, читайте в нашем материале.

На ММАС 2018 также показали и долгожданный концепт Lada 4x4 Vision, но что общего этот автомобиль имеет с серийной машиной, возможно, не знают даже сами разработчики. Или знают? Об этом в нашем материале.

Фото: «За рулем»