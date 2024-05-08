Москвичей и гостей столицы призвали планировать маршрут 9 мая с учетом ограничений
В Москве в связи с проведением Парада Победы 9 мая 2024 года временно ограничат движение на улицах Центрального и Юго-Восточного административных округов, в частности, на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Такая информация появилась на официальном ресурсе мэра и Правительства Москвы.
Кроме этого, 9 мая с 05:00 до 08:00 мск будут перекрыты следующие дороги:
- в Проектируемом проезде № 3502;
- на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
- на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
- на Таганской площади;
- в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
- на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
- на улице Садовая-Черногрязская от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
- на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
- на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
- на Самотечной эстакаде;
- на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
- в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;
- на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
- в Маяковском тоннеле;
- на Большой Садовой улице;
- на Садовой-Кудринской улице;
- на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.
Парковка в местах временных ограничений движения будет запрещена 9 мая до 13:00 мск.
Также в Москве 9 мая с 05:30 мск временно закроют движение для проезда на следующих центральных улицах и набережных:
- на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
- на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
- в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
- на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
- на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;
- в Театральном проезде;
- на Новой и Старой площадях;
- в Китайгородском проезде;
- на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на улице Большая Никитская от Моховой улицы до Романова переулка;
- в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.
На этих участках парковка будет запрещена в период с 00:01 8 мая и до 13:00 9 мая.
Кроме того, 9 мая с 10:00 мск будет закрыто повторно движение до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать:
- на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;
- на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Садовая-Триумфальная, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовая-Спасская, Старая Басманная и Земляной Вал;
- в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;
- на Таганской площади;
- на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.
В местах временных ограничений движения парковка транспортных средств будет запрещена начиная с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.
В районе Таганской площади схема движения тоже временно изменится, в частности, 9 мая с 05:00 до 13:00 будет организовано двухстороннее движение:
- на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка;
- в переулке Маяковского и в Марксистском переулке;
- на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.
Вниманию пешеходов! На участках временных ограничений в Центральном и Юго-Восточном административных округах будут временно закрыты подземные пешеходные переходы:
- 9 мая с 05:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице от метро «Маяковская» до метро «Охотный Ряд»;
- 9 мая с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат, а также на улице Новый Арбат.
В районе станции метро «Маяковская» подземный пешеходный переход будет открыт.
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Источник: mos.ru