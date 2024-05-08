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Москвичей и гостей столицы призвали планировать маршрут 9 мая с учетом ограничений

В День Победы 9 мая в центре и на юго-востоке Москвы движение временно перекроют

В Москве в связи с проведением Парада Победы 9 мая 2024 года временно ограничат движение на улицах Центрального и Юго-Восточного административных округов, в частности, на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Такая информация появилась на официальном ресурсе мэра и Правительства Москвы.

Кроме этого, 9 мая с 05:00 до 08:00 мск будут перекрыты следующие дороги:

  • в Проектируемом проезде № 3502;
  • на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
  • на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
  • на Таганской площади;
  • в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
  • на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
  • на улице Садовая-Черногрязская от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
  • на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
  • на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
  • на Самотечной эстакаде;
  • на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
  • в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;
  • на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
  • в Маяковском тоннеле;
  • на Большой Садовой улице;
  • на Садовой-Кудринской улице;
  • на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.

Парковка в местах временных ограничений движения будет запрещена 9 мая до 13:00 мск.

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Также в Москве 9 мая с 05:30 мск временно закроют движение для проезда на следующих центральных улицах и набережных:

  • на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
  • на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
  • в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
  • на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;
  • в Театральном проезде;
  • на Новой и Старой площадях;
  • в Китайгородском проезде;
  • на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на улице Большая Никитская от Моховой улицы до Романова переулка;
  • в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.

На этих участках парковка будет запрещена в период с 00:01 8 мая и до 13:00 9 мая.

Кроме того, 9 мая с 10:00 мск будет закрыто повторно движение до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать:

  • на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;
  • на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Садовая-Триумфальная, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовая-Спасская, Старая Басманная и Земляной Вал;
  • в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;
  • на Таганской площади;
  • на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.

В местах временных ограничений движения парковка транспортных средств будет запрещена начиная с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.

В районе Таганской площади схема движения тоже временно изменится, в частности, 9 мая с 05:00 до 13:00 будет организовано двухстороннее движение:

  • на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка;
  • в переулке Маяковского и в Марксистском переулке;
  • на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Вниманию пешеходов! На участках временных ограничений в Центральном и Юго-Восточном административных округах будут временно закрыты подземные пешеходные переходы:

  • 9 мая с 05:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице от метро «Маяковская» до метро «Охотный Ряд»;
  • 9 мая с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат, а также на улице Новый Арбат.

В районе станции метро «Маяковская» подземный пешеходный переход будет открыт.

Источник: mos.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
08.05.2024
Фото:EPA
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