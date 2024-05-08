Мошенники вывели 4,6 млн рублей через приложение такси
Ирина Волк: Саратовская полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с такси
В многомиллионном мошенничестве подозреваются двое жителей Саратова – их задержали сотрудники УБК МВД России совместно с саратовскими коллегами. Следствие считает, что злоумышленники обнаружили программную уязвимость в приложении такси, из-за чего стало возможным незаконно получать деньги, переводимые в качестве оплаты.
Фигуранты создали аккаунт в одной из соцсетей, залили туда объявление о перевозках со скидкой 50% и принялись качать плату за поездки на счет одного из аферистов. За несколько месяцев они «нагрели» организацию, предлагавшую услуги такси, более чем на 4,6 млн рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против предприимчивых хакеров возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, а сами они находятся под домашним арестом.
Источник: МВД Медиа
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08.05.2024
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