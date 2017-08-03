Концепт-кар Lada 4x4 Vision не имеет ничего общего с будущей серийной машиной. Или имеет — но что именно, не знают даже ее разработчики. Поскольку если новая Нива (4х4, как ее величают на АВТОВАЗе) и появится, то случится это года через три-четыре. И что из этих дизайнерских изысканий дойдет до конвейера — одному богу известно. А может, это известно и шеф-дизайнеру Стиву Маттину? Мы задали ему несколько вопросов — и даже получили вполне конкретные ответы.
Фотокоры ЗР просто не могли пройти мимо этих красавиц. И не прошли, а запечатлели самых прекрасных представительниц женского пола на стендах автосалона. Скромные, обаятельные, знойные, игривые — все такие разные, но одинаково прекрасные.
Московский автосалон откроется для посетителей уже завтра. Журналисты «За рулем» вчера, 29 августа, отработали на выставке в «Крокус Экспо» полный пресс-день, обошли все стенды, сняли фото и видео, но не обо всем успели рассказать. Напоследок осталось самое «вкусное». Встречайте секретные премьеры с Востока!
Вектор 4х4 — не просто вездеход, а вездеход-амфибия. Тестовый заплыв совершил Максим Гомянин.
Будущая Нива? Да ладно!
Концепт-кар Lada 4x4 Vision не имеет ничего общего с будущей серийной машиной. Или имеет — но что именно, не знают даже ее разработчики. Поскольку если новая Нива (4х4, как ее величают на АВТОВАЗе) и появится, то случится это года через три-четыре. И что из этих дизайнерских изысканий дойдет до конвейера — одному богу известно. А может, это известно и шеф-дизайнеру Стиву Маттину? Мы задали ему несколько вопросов — и даже получили вполне конкретные ответы.
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