Будущая Нива? Да ладно!

Концепт-кар Lada 4x4 Vision не имеет ничего общего с будущей серийной машиной. Или имеет — но что именно, не знают даже ее разработчики. Поскольку если новая Нива (4х4, как ее величают на АВТОВАЗе) и появится, то случится это года через три-четыре. И что из этих дизайнерских изысканий дойдет до конвейера — одному богу известно. А может, это известно и шеф-дизайнеру Стиву Маттину? Мы задали ему несколько вопросов — и даже получили вполне конкретные ответы.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Отзывы о LADA 4x4 (16)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Исландцы выиграли Ниву и едут на ней в Россию на ЧМ-2018

Недостатки:

Исландцы выиграли Ниву и едут на ней в Россию на ЧМ-2018

Комментарий:

Исландское СМИ уже сообщило .. сломалась 18. июня в Тамбове http://www.visir.is/g/2018180618844

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