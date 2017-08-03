Будущая Нива? Да ладно!

Концепт-кар Lada 4x4 Vision не имеет ничего общего с будущей серийной машиной. Или имеет — но что именно, не знают даже ее разработчики. Поскольку если новая Нива (4х4, как ее величают на АВТОВАЗе) и появится, то случится это года через три-четыре. И что из этих дизайнерских изысканий дойдет до конвейера — одному богу известно. А может, это известно и шеф-дизайнеру Стиву Маттину? Мы задали ему несколько вопросов — и даже получили вполне конкретные ответы.

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