Новая Lada Granta представлена официально. И нет, она не подорожала!

Все покровы сорваны: новое поколение Lada Granta официально представлено в преддверии Московского международного автосалона, где состоится публичный дебют модели сразу в четырех кузовах. «За рулем», разумеется, оказался в числе первых, кто узнал всю информацию о вазовской новинке из первых рук, и спешит поделиться деталями.

Кто « убил » Калину?

О Калине можно забыть, на ее смену пришел хэтчбек Lada Granta.



Главная новость при смене поколений — название «Kalina», под которым выпускались вазовские хэтчбеки и универсалы В-класса, кануло в Лету. Теперь в этом сегменте у АВТОВАЗа единая модель — Granta. На мой прямой вопрос, не пала ли Kalina жертвой маркетинговых стратегий тольяттинцев (Рио и Солярисы заметно потеснили позиции модели в отчетах продаж, а с одним именем у четырех кузовов — седана, лифтбека, хэтчбека и универсала — появляется шанс), исполнительный вице-президент по продаже и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек перевел стрелки на своего коллегу, директора по дизайну Стива Маттина. Он, дескать, нарисовал столь удачный облик нового семейства, что разделять его по названиям более не имело смысла.

Птачек снабдил нас еще кое-какой фактурой. Если рынок за первые 7 месяцев текущего года вырос на 17%, то Lada — на все 20% (199 тыс. проданных машин). В самом массовом сегменте В (37% всего авторынка страны) на долю Грант и Калин приходилось 18%. Понятное дело, что в Тольятти обновлению своего бестселлера уделили особо пристальное внимание.

Так новое поколение или рестайлинг?

Новый седан Lada Granta. Крышка багажника получила еще больше выштамповок, отчего стала ощутимо жестче и теперь закрывается приятнее с одного хлопка.

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Или не особо? Видите ли, какая штука: то, что предстало перед нами вчера, новым поколением назвать можно с большой натяжкой. Вазовцы под предводительством шеф-дизайнера Стива Маттина здорово освежили облик машины (мне лично больше всего импонирует на выходе седан), но технически перед нами тот же автомобиль. Ну ладно, с небольшими доработками.

О них по порядку. От переднего бампера и до стойки А все четыре кузова идентичны и имеют новые детали. Помимо корпоративного Х-дизайна передка с вздыбленными по краям фарами изменился и угол наклона передней части — для более агрессивной, спортивной экспрессии. Боковины, вопреки ожиданиям (а, может даже, опасениям), выштамповок не получили — здесь все кузова сохранили узнаваемость. Незначительная работа была проведена в задней части.У седана номерной знак «переехал» с бампера на дверцу багажника (таксистам во время стоянки теперь не нужно будет стыдливо прикрывать его тряпочкой — достаточно приподнять крышку). Так и силуэт стал шире.

Вот вам еще один показательный факт. На презентации журналистов рассадили на стулья, которые были установлены на вращающейся платформе. На сей раз, когда речь заходила о том или ином кузове, мы вращались перед машинами, а не они перед нами. Так вот, все они были повернуты к нам новыми «лицами». Но после презентации седана на остальных кузовах организаторам удалось заметно сэкономить время. На рассказе о хэтчбеке я даже не успел сделать пометок.

Интерьер

Немного поколдовали и в салоне. Х-формы нашли применение в рельефных элементах на консоли панели приборов (теперь она с белой подсветкой), на ее декоративные молдинги нанесено покрытие с 3D-узором, а боковые воздуховоды окружили хромированными ободками.

Из прочих новшеств — измененный дизайн и форма сидений с более выраженной боковой поддержкой (у водительского еще и подушка регулируется по высоте на 40 мм) и новые дверные ручки. А чтобы в салон проникало меньше шума, в арках установлены подкрылки с ворсом.

Силовые агрегаты

А вот тут новостей практически нет. У Гранты все те же два бензиновых мотора на выбор: 8-клапанник мощностью 87 л.с. (агрегатируется только с 5-ступенчатой механикой) и 16-клапанник в исполнении 98 л.с. (в паре с автоматом Jatco) и 106 л.с. с динамическим наддувом — специальными заслонками, меняющими объем модуля впуска в зависимости от оборотов (только с механикой или роботом).

У механической пятиступки передаточное число главной пары увеличили до 3,9 (было 3,7) для более уверенного старта. Но куда более любопытные метаморфозы претерпел робот АМТ. Во-первых, для лучшей надежности в нем применили новое сцепление с повышенной термостойкостью, параллельно сменив прошивку, так что теперь, уверяют вазовцы, время переключения передач в пробках сократится почти на треть. Во-вторых, для движения в плотном трафике появился creeping mode (ползущий режим), а зимой пригодится специальный режим, позволяющий трогаться со второй передачи в ручном режиме. Классический 4-ступенчатый автомат оставили без изменений.

C управляемостью Гранты дела должны пойти на лад. Стало известно, что модель получила газонаполненные амортизаторы, а в рулевой системе применяется безредукторный электроусилитель с новыми калибровками.

Цены

Итогом всех изменений должно было стать сохранение доступности Гранты — главного козыря модели на рынке. Надо сказать, что вазовцам это удалось. Если до сих пор седан без учета спеццены в базе предлагался за 409 900 руб., то со сменой поколения он подорожал лишь на 10 тысяч. Лифтбек, оценивавшийся от 434 900 руб., прибавил всего пару тысяч. Хэтчбек даже подешевел: те же 436 900 руб., что и лифтбек, вместо 460 600 прежде. На 28 300 руб. станет доступнее универсал — теперь от 446 900 руб.

Более подробные цены на прочие комплектации станут известны сразу после официальной премьеры новой Гранты на ММАС-2018.

Продажи обновленной Гранты начнутся с 1 сентября.

Фото: АВТОВАЗ, Георгий Садков и Артур Саруханов