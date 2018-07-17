Обновленная Лада Гранта: внешность рассекречена

АВТОВАЗ опубликовал официальные снимки своей самой бюджетной модели, пережившей рестайлинг и легкую модернизацию. Интерьер — пока секрет.

Полноценная премьера обновленный Гранты состоится в конце августа на Московском автосалоне, а пока АВТОВАЗ решил положить конец многочисленным спекуляциям на тему внешности автомобиля и опубликовал официальные снимки рестайлингового седана.

Экстерьер живой машины во многом повторяет утекшие в Сеть в апреле заводские эскизы, но у настоящего автомобиля более сложносочиненный передний бампер с хромированными, а не матовыми, как предполагалось ранее, вставками: они как бы разрезают ниши противотуманок. Фары, наоборот, на эскизах выглядели интереснее, но и на реальной машине у них довольно оригинальный рисунок.

Корма не сильно отличается от таковой у предшественника, но разница все же заметна: крышка багажника стала более рельефной и на нее переехала с бампера табличка с номерным знаком, а сам бампер получил черную горизонтальную вставку в нижней части, за счет которой корма теперь выглядит менее тяжеловесной.

Также у Гранты будут литые колесные диски нового дизайна. Увы, это пока вся официальная информация.

В салоне, по слухам, появятся новый щиток приборов и система Lada Connect, работающая в тандеме с мобильным приложением. С его помощью можно будет, например, заранее прогреть салон до поездки, выключить фары, открыть двери, узнать о запасе топлива.

В семейство Гранта после обновления войдут Калины с кузовами хэтчбек, универсал и кросс-универсал (само семейство Калина будет упразднено). Будем надеяться, что в конце августа АВТОВАЗ покажет разом всю гамму, а цены при этом не вырастут.

По итогам первого полугодия 2018 года Гранта стала третьей по популярности моделью российского рынка новых автомобилей после Kia Rio и Лады Весты.

Сегодня стало известно о том, что АВТОВАЗ все-таки снимает с производства Приору.

Фото: АВТОВАЗ