Обновленная Лада Гранта: внешность рассекречена

АВТОВАЗ опубликовал официальные снимки своей самой бюджетной модели, пережившей рестайлинг и легкую модернизацию. Интерьер — пока секрет.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Полноценная премьера обновленный Гранты состоится в конце августа на Московском автосалоне, а пока АВТОВАЗ решил положить конец многочисленным спекуляциям на тему внешности автомобиля и опубликовал официальные снимки рестайлингового седана.

Экстерьер живой машины во многом повторяет утекшие в Сеть в апреле заводские эскизы, но у настоящего автомобиля более сложносочиненный передний бампер с хромированными, а не матовыми, как предполагалось ранее, вставками: они как бы разрезают ниши противотуманок. Фары, наоборот, на эскизах выглядели интереснее, но и на реальной машине у них довольно оригинальный рисунок.

Корма не сильно отличается от таковой у предшественника, но разница все же заметна: крышка багажника стала более рельефной и на нее переехала с бампера табличка с номерным знаком, а сам бампер получил черную горизонтальную вставку в нижней части, за счет которой корма теперь выглядит менее тяжеловесной.

Также у Гранты будут литые колесные диски нового дизайна. Увы, это пока вся официальная информация.

В салоне, по слухам, появятся новый щиток приборов и система Lada Connect, работающая в тандеме с мобильным приложением. С его помощью можно будет, например, заранее прогреть салон до поездки, выключить фары, открыть двери, узнать о запасе топлива.

В семейство Гранта после обновления войдут Калины с кузовами хэтчбек, универсал и кросс-универсал (само семейство Калина будет упразднено). Будем надеяться, что в конце августа АВТОВАЗ покажет разом всю гамму, а цены при этом не вырастут.

Обновленная Лада Гранта: внешность рассекречена

Фото: АВТОВАЗ

Обновленная Лада Гранта: внешность рассекречена
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Отзывы о LADA Granta (16)

LADA 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Неприхотливый, экономичный. Большой багажник, удобный салон, управляемость и проходимость на хорошем уровне.

Недостатки:

Какие вы хотите недостатки за 300–400 т.р? В салоне все "поет", больше я и не придираюсь.

Комментарий:

В семье два авто — гранта и шкода рапид. когда со шкоды пересаживаешься на гранту — страшно, но учитывая разницу в цене в два раза уже не обращаешь внимания на всякие мелочи. И еще: постоянные вылазки на природу. в большой компании у всех разные авто. Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гр...

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