Ладу Гранту оставят без хрома. Чтобы не путали с Вестой!

Стали известны новые подробности рестайлинга самой бюджетной модели АВТОВАЗа. Ее публичная премьера состоится в конце августа на Московском автосалоне.

Рестайлинговую Гранту уже не раз видели на дорогах простые автолюбители и выкладывали в Сеть фотоснимки, однако на них обновленная Лада была обклеена пестрой пленкой, не позволяющей разглядеть детали.

На этой неделе автомобильный портал drom.ru опубликовал официальные эскизы обновленной Гранты, и по ним масштаб внешних изменений автомобиля стал совершенно ясен.

Самое главное открытие заключается в том, что фирменный икс-фейс на Гранте не будет подчеркнут хромированными дужками, какие есть у Весты и Иксрея. Эта особенность не позволит спереди спутать простонародную Гранту с более статусными и дорогими Ладами, но при этом у всех машин будет единый стиль. Также вслед за Вестой и Иксреем Гранта получит обновленную эмблему Lada с более сильно надутым парусом.

Корма Гранты, судя по эскизам, принципиально не изменится: номерная табличка переедет с бампера на крышку багажника, а вот противотуманный фонарь, наоборот, поселится по центру бампера. Более нарядными станут основные фонари.

Обновленный интерьер можно пока представить только в воображении: там, как стало известно в январе, появятся новый щиток приборов и система Lada Connect, работающая в тандеме с мобильным приложением и позволяющая дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля. Например, с ее помощью можно заранее прогреть салон до поездки, выключить фары, открыть двери, узнать о запасе топлива.

Любопытно, что в Сети пока никак не засветилась обновленная Гранта-лифтбек (выпуск этой модификации, к слову, недавно перенесли из Ижевска в Тольятти). А главная интрига заключается в том, какой будет Гранта-универсал, которая сменит в продуктовой линейке Lada аналогичную версию Калины. Грузопассажирская Гранта будет иметь существенно более просторный, чем у Калины-универсала, багажник, о чем так долго мечтали покупатели. Кросс-версия с увеличенным дорожным просветом тоже будет, но когда именно, пока неизвестно — следите за новостями на нашем сайте.

В конце февраля нынешняя Гранта получила новую версию City с «городским характером».

В начале марта некоторые существенные обновления получил седан Лада Веста.

Фото: drom.ru