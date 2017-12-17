Икс ей к лицу: обновленная Lada Granta вновь замечена на тестах

В Сети появились новые фотографии рестайлинговой Гранты, премьера которой ожидается в конце августа на Московском автосалоне. Чем помимо икс-фейса порадует россиян обновленная модель?

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Бюджетная Лада Гранта вместе с более современной и дорогой Вестой на данный момент уверенно противостоит на рынке корейскому дуэту Kia Rio/Hyundai Solaris, о чем свидетельствуют итоги февральских продаж. Скоро спереди Гранту и Весту будет сложно отличить друг от друга — главное, чтобы разница в цене сохранилась на прежнем уровне и Гранта после обновления не подорожала.

Первые снимки закамуфлированного прототипа Гранты с икс-фейсом были опубликованы в январе, но тогда слишком «жирный» защитный макияж на передке машины не позволял толком понять, как именно изменится дизайн. Сегодня в группе RCI News социальной сети ВКонтакте появились свежие фотографии обновленного седана, и хотя передок снят сбоку, можно сделать вывод, что он будет почти таким же, как у Весты. Корма же, судя по всему, изменится незначительно, зато ожидаются ряд приятных для покупателей изменений в интерьере, например, новая приборная панель и более современная мультимедийная система.

АВТОВАЗ официально не объявлял дату премьеры обновленной Гранты, но, если верить утечкам, широкой публике машину представят 31 августа на Московском автосалоне. Пока непонятно, как изменится Гранта с кузовом лифтбек, производство которой недавно было перенесено из Ижевска в Тольятти, но, скорее всего, стиль у седанов и лифтбеков будет один. А вот родственная Калина, если верить слухам, икс-фейс не получит, и будет скоро снята с производства, но универсал на ее базе останется в строю и войдет в состав грантового семейства. Тоже, надо полагать, с икс-фейсом.

Полностью же новая Гранта на французской платформе В0 должна увидеть свет в 2021 году.

Фото: vk.com/rcinews

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Отзывы о LADA Granta (15)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

106 л.с. для бюджетного автомобиля — достаточно

Недостатки:

жесткая подвеска.

Комментарий:

Гранта, кузов лифтбэк, комплектации люкс,пробег 45000. Расходники: масло,фильтры, бензин и зимние колеса. Условия эксплуатации — асфальт, грунт. Люди поставившие 2 звезды, за рулем подобного автомобиля — не сидели. По моему это просто проплаченная антиреклама, и я не являюсь патриотом российского...

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