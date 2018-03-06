Седан Lada Vesta-2018: тормоза, мультируль и обогрев

Седан, который сегодня возглавляет рейтинг популярности моделей Волжского автозавода, получил ряд новых опций.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Собственно, все они известны по универсалу Lada Vesta SW, а теперь на заводе решили унифицировать комплектации двух версий. Так, все комплектации с 1,8-литровым мотором обзавелись задними дисковыми тормозами.

Начиная с Comfort седан получил передние сиденья с трехступенчатым обогревом, центральный подлокотник с боксом, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультируль.

А вот базовая комплектация седана Classic осталась без изменений и предлагается по цене от 569 900 рублей. Несмотря на появление новых опций, стоимость других комплектаций осталась без изменений.

В феврале этого года на российском рынке было продано 8456 седанов и универсалов Lada Vesta, это на 65,8% больше, чем годом ранее. Vesta постепенно вытесняет даже бывшего лидера популярности среди новых моделей, Ладу Гранту. В феврале самая доступная модель Lada разошлась тиражом в 6861 автомобиль, на треть больше, чем годом ранее. Такой значительный прирост продаж двух моделей Lada объясняется эффектом отложенной базы: в феврале прошлого года на российском рынке все еще наблюдалась стагнация.

Впрочем, конкуренты не отстают и пока вазовские модели не могут превзойти по популярности лидера российского рынка новых автомобилей Kia Rio: в феврале корейская компания продала 8979 автомобилей данной модели. Причем около четверти (2132 шт.) пришлось на хэтчбеки Kia Rio X-Line.

Фото: Lada

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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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