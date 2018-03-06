Седан Lada Vesta-2018: тормоза, мультируль и обогрев

Седан, который сегодня возглавляет рейтинг популярности моделей Волжского автозавода, получил ряд новых опций.

Собственно, все они известны по универсалу Lada Vesta SW, а теперь на заводе решили унифицировать комплектации двух версий. Так, все комплектации с 1,8-литровым мотором обзавелись задними дисковыми тормозами.

Начиная с Comfort седан получил передние сиденья с трехступенчатым обогревом, центральный подлокотник с боксом, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультируль.

А вот базовая комплектация седана Classic осталась без изменений и предлагается по цене от 569 900 рублей. Несмотря на появление новых опций, стоимость других комплектаций осталась без изменений.

В феврале этого года на российском рынке было продано 8456 седанов и универсалов Lada Vesta, это на 65,8% больше, чем годом ранее. Vesta постепенно вытесняет даже бывшего лидера популярности среди новых моделей, Ладу Гранту. В феврале самая доступная модель Lada разошлась тиражом в 6861 автомобиль, на треть больше, чем годом ранее. Такой значительный прирост продаж двух моделей Lada объясняется эффектом отложенной базы: в феврале прошлого года на российском рынке все еще наблюдалась стагнация.

Впрочем, конкуренты не отстают и пока вазовские модели не могут превзойти по популярности лидера российского рынка новых автомобилей Kia Rio: в феврале корейская компания продала 8979 автомобилей данной модели. Причем около четверти (2132 шт.) пришлось на хэтчбеки Kia Rio X-Line.

В этом году Ладу Гранту ждет рестайлинг. Обновленный седан Lada Granta сейчас тестируют на дорогах Тольятти.

Также в этом году должна быть представлена приподнятая версия хэтчбека Lada XRAY, которая получит приставку Cross в названии.

Фото: Lada