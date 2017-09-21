Самые популярные модели февраля: Kia Rio берет реванш!

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в феврале на 24,7% (по сравнению с февралем 2017-го). На первое место списка самых популярных моделей вернулся Kia Rio, оттеснив на вторую строчку Ладу Весту.

Между Kia Rio и Ладой Вестой идет упорная борьба за потребителя: февраль остался за корейской моделью, но преимущество над «россиянкой» совсем небольшое — 8979 реализованных экземпляров против 8456 соответственно. При этом продажи Весты растут быстрее (см. таблицу в конце заметки), что не предвещает Rio легкой жизни на верхней строчке списка бестселлеров — в январе, напомним, лидером была российская модель.

В феврале положительная динамика продаж наблюдалась у всех моделей из первой десятки. Третье место — у Лады Гранты (продано 6861 шт.), четвертое — у кроссовера Hyundai Creta (5937 шт.), на пятое вернулся седан Hyundai Solaris (4600 шт.), который в январе занимал лишь седьмую строчку.

В рейтинге марок безоговорочное лидерство у Лады: в феврале она продала 27 401 автомобиль (+37% по сравнению с февралем 2017-го). На втором месте идут Kia и Hyundai с результатом 17 795 (+44%) и 13 434 (+43%) проданных машин соответственно, то есть в целом динамика у них пока получше, чем у Лады, но до ее показателей пока далеко.

Куда больше драмы в рейтинге марок за пределами первой десятки. Так, расположившийся на «счастливом» 13-м месте УАЗ продолжает терять покупателей: в феврале продано только 2674 внедорожника (-24%). Отрицательную динамику показали премиальные марки Lexus — 1307 шт. (-27%), Audi — 1202 шт. (-11%), Infiniti — 429 шт. (-24%), Volvo — 278 шт. (-22%) и Jaguar — 167 шт. (-20%).

Зато превосходно идут дела у Mitsubishi — реализовано 2902 внедорожника и кроссовера (+97%), 11-е место в рейтинге марок. Также благодаря ритмичным поставкам машин в Россию резко прибавил узбекский бренд Ravon — 1470 шт. (+191%). 132-процентный рост в феврале показала Honda — дилеры реализовали 296 машин.

Всего за февраль в России продано 133 177 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Все весенние месяцы продажи, скорее всего, тоже будут расти, причем довольно бодрыми темпами, а вот что будет летом — пока вопрос: так называемый отложенный спрос, сформированный кризисными годами, будет рано или поздно удовлетворен, и нельзя исключать, что уже к середине года рынок начнет стагнировать.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ФЕВРАЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2018/2017 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ФЕВРАЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2018/2017 гг.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

С прочими статистическими материалами можно ознакомиться здесь.

Фото: Kia