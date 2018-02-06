Самые популярные автомобили в России в январе. Lada Vesta впервые впереди!

В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года (+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей. Такой мощный старт дает надежду на позитивную динамику продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом, полагает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Покупатели проявляют активность не случайно, подозревая, что автомобили 2017 года с хорошими скидками распродадут быстро, а на совсем свежие машины цены с начала года растут стремительно, и этот тренд продолжится.
В ведущей пятерке автобрендов «фигуры» узнаваемые, тут сюрпризов нет — возглавила список Lada с результатом 21 005 шт. (+29%), за ней с большим отрывом идет Kia — 15 310 шт. (+49%), Hyundai — 8752 проданных автомобиля (+31%), Renault — 7880 шт. (+51%), Volkswagen — 5593 шт. (+22%).
Особенность этого месяца — все марки, продажи которых превышают 1000 шт., в плюсе, лучше всех себя чувствует узбекский Ravon, прибавивший в январе сразу 230% (реализовано 1470 машин). А вот китайский Lifan сбавил обороты: в кризис его продажи росли, а как только рынок прекратил падение — пошли вниз. В январе марка даже недотянула до тысячи — продажи составили 891 шт., что на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Сбавила обороты и Audi — минус 22%, или 726 штук. Возможно, производитель смутил покупателей резким скачком цен, случившимся в конце прошлого года.
Из тех, кто не преодолел «планку» в 1000 машин, стоит отметить Subaru — плюс 104% (618 шт.), Peugeot — плюс 83% (415 шт.), Honda — плюс 150% (308 шт.), Haval — плюс 66% (179 шт. ) и Zotye — плюс 475% (161 шт.). Продажи этих марок сильнее всего страдали в кризис, а теперь начали восстанавливаться.
Топ-10 моделей легковых автомобилей в январе 2018 г.
Здесь лидером стала Lada Vesta (6696 шт.; +64%), обогнав даже вечных соперников Kia Rio (6582 шт.; +16%) и Lada Granta (5315 шт.; +15%). И, судя по динамике роста продаж, на вершине топа вазовский автомобиль планирует задержаться.
Среди кроссоверов бесспорный лидер корейская Hyundai Creta — 3833 шт. (+49%), одновременно модель попала на четвертую строчку нашего топа. В конце ведущей пятерки — Volkswagen Polo с 3209 шт. (+26%).
В десятку лучших также попали Kia Sportage — 3067 шт. (+96%), Hyundai Solaris — 2987 шт. (+3%), Renault Duster — 2510 шт. (+36%), Skoda Rapid — 2298 шт. (+16%) и Lada Largus — 2268 шт. (+45%).
Абсолютно все модели, вошедшие в топ-25 российского рынка, показали положительную динамику продаж, выше всего она у седана Kia Optima — плюс 118% (1417 проданных машин).
- О самых популярных моделях прошлого года вы можете узнать, зайдя по ссылке.
- По статистике агентства focus2move, Lada Vesta занимает 70-е место рейтинга самых популярных автомобилей в Европе в 2017 году, ее результат 79 545 проданных машин, что на 42,7% больше, чем в 2016-м.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017
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