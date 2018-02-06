Самые популярные автомобили в России в январе. Lada Vesta впервые впереди!

Начало года преподнесло сюрпризы: впервые ведущую десятку моделей возглавила Lada Vesta, которая все это время лишь пробиралась к вершине, и впервые за много лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в январе показал такой существенный рост — 31,3%.

В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года (+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей. Такой мощный старт дает надежду на позитивную динамику продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом, полагает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Покупатели проявляют активность не случайно, подозревая, что автомобили 2017 года с хорошими скидками распродадут быстро, а на совсем свежие машины цены с начала года растут стремительно, и этот тренд продолжится.

В ведущей пятерке автобрендов «фигуры» узнаваемые, тут сюрпризов нет — возглавила список Lada с результатом 21 005 шт. (+29%), за ней с большим отрывом идет Kia — 15 310 шт. (+49%), Hyundai — 8752 проданных автомобиля (+31%), Renault — 7880 шт. (+51%), Volkswagen — 5593 шт. (+22%).

Особенность этого месяца — все марки, продажи которых превышают 1000 шт., в плюсе, лучше всех себя чувствует узбекский Ravon, прибавивший в январе сразу 230% (реализовано 1470 машин). А вот китайский Lifan сбавил обороты: в кризис его продажи росли, а как только рынок прекратил падение — пошли вниз. В январе марка даже недотянула до тысячи — продажи составили 891 шт., что на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Сбавила обороты и Audi — минус 22%, или 726 штук. Возможно, производитель смутил покупателей резким скачком цен, случившимся в конце прошлого года.

Из тех, кто не преодолел «планку» в 1000 машин, стоит отметить Subaru — плюс 104% (618 шт.), Peugeot — плюс 83% (415 шт.), Honda — плюс 150% (308 шт.), Haval — плюс 66% (179 шт. ) и Zotye — плюс 475% (161 шт.). Продажи этих марок сильнее всего страдали в кризис, а теперь начали восстанавливаться.

Топ-10 моделей легковых автомобилей в январе 2018 г.

Здесь лидером стала Lada Vesta (6696 шт.; +64%), обогнав даже вечных соперников Kia Rio (6582 шт.; +16%) и Lada Granta (5315 шт.; +15%). И, судя по динамике роста продаж, на вершине топа вазовский автомобиль планирует задержаться.

Среди кроссоверов бесспорный лидер корейская Hyundai Creta — 3833 шт. (+49%), одновременно модель попала на четвертую строчку нашего топа. В конце ведущей пятерки — Volkswagen Polo с 3209 шт. (+26%).

В десятку лучших также попали Kia Sportage — 3067 шт. (+96%), Hyundai Solaris — 2987 шт. (+3%), Renault Duster — 2510 шт. (+36%), Skoda Rapid — 2298 шт. (+16%) и Lada Largus — 2268 шт. (+45%).

Абсолютно все модели, вошедшие в топ-25 российского рынка, показали положительную динамику продаж, выше всего она у седана Kia Optima — плюс 118% (1417 проданных машин).

  • О самых популярных моделях прошлого года вы можете узнать, зайдя по ссылке.
  • По статистике агентства focus2move, Lada Vesta занимает 70-е место рейтинга самых популярных автомобилей в Европе в 2017 году, ее результат 79 545 проданных машин, что на 42,7% больше, чем в 2016-м.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017

#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ
20182017Шт.
1VestaLada6 6964 0882 608
2RioKIA6 5825 693889
3GrantaLada5 3154 624691
4CretaHyundai3 8332 5651 268
5PoloVW3 2092 550659
6SportageKIA3 0671 5651 502
7SolarisHyundai2 9872 886101
8DusterRenault2 5101 848662
9RapidSkoda2 2981 981317
10LargusLada2 2681 562706
114x4Lada2 0681 627441
12XRAYLada1 9121 578334
13Cee'dKIA1 9109101 000
14X˗TrailNissan1 8021 206596
15SanderoRenault1 760927833
16NIVAChevrolet1 7521 67082
17KapturRenault1 7521 519233
18TiguanVW1 7211 288433
19RAV 4Toyota1 5921 150442
20LoganRenault1 553914639
21CX˗5Mazda1 4551 115340
22OptimaKIA1 417649768
23Octavia A7Skoda1 3871 248139
24QashqaiNissan1 3861 010376
25CamryToyota1 3371 32710

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017

МАРКАЯНВАРЬ
20182017%
Lada21 00516 33429%
KIA15 31010 30649%
Hyundai8 7526 69431%
Renault*7 8805 20851%
VW5 5934 58122%
Nissan*5 3764 23027%
Toyota5 1513 83134%
Škoda4 5013 57126%
Ford*3 1322 25339%
ГАЗ ком.авт.*2 5742 30712%
Mercedes˗Benz2 5102 4712%
Mitsubishi2 1031 07695%
Mazda2 0571 51336%
BMW2 0501 75817%
УАЗ*1 9351 73512%
Chevrolet1 7731 7342%
Ravon1 470445230%
Datsun1 2631 10714%
Lexus1 1961 00020%
Lifan891929˗4%
Audi726935˗22%
Subaru618303104%
Land Rover4334018%
Mercedes˗Benz ком.авт.41924670%
Peugeot*41522783%
VW ком.авт.36530520%
Chery35820575%
Honda308123150%
Citroёn*256265˗3%
Infiniti241379˗36%
Suzuki209265˗21%
Haval17910866%
Zotye16128475%
Porsche1561513%
DFM12854137%
Geely119120˗1%
Jaguar108134˗19%
FIAT*95122˗22%
Volvo937229%
MINI877024%
Changan7593˗19%
Jeep6292˗33%
Genesis486700%
FAW473342%
smart4220110%
SsangYong410˗
Cadillac3678˗54%
Hyundai ком.авт.344750%
Iveco3035˗14%
Foton*203567%
Isuzu*2041˗51%
Brilliance613˗54%
Chrysler50˗
HTM212˗83%
Baw˗10˗
Итого102 46478 03631,3%

Фото: depositphotos

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