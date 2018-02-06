Самые популярные автомобили в России в январе. Lada Vesta впервые впереди!

Начало года преподнесло сюрпризы: впервые ведущую десятку моделей возглавила Lada Vesta, которая все это время лишь пробиралась к вершине, и впервые за много лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в январе показал такой существенный рост — 31,3%.

В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года (+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей. Такой мощный старт дает надежду на позитивную динамику продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом, полагает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Покупатели проявляют активность не случайно, подозревая, что автомобили 2017 года с хорошими скидками распродадут быстро, а на совсем свежие машины цены с начала года растут стремительно, и этот тренд продолжится.

В ведущей пятерке автобрендов «фигуры» узнаваемые, тут сюрпризов нет — возглавила список Lada с результатом 21 005 шт. (+29%), за ней с большим отрывом идет Kia — 15 310 шт. (+49%), Hyundai — 8752 проданных автомобиля (+31%), Renault — 7880 шт. (+51%), Volkswagen — 5593 шт. (+22%).

Особенность этого месяца — все марки, продажи которых превышают 1000 шт., в плюсе, лучше всех себя чувствует узбекский Ravon, прибавивший в январе сразу 230% (реализовано 1470 машин). А вот китайский Lifan сбавил обороты: в кризис его продажи росли, а как только рынок прекратил падение — пошли вниз. В январе марка даже недотянула до тысячи — продажи составили 891 шт., что на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Сбавила обороты и Audi — минус 22%, или 726 штук. Возможно, производитель смутил покупателей резким скачком цен, случившимся в конце прошлого года.

Из тех, кто не преодолел «планку» в 1000 машин, стоит отметить Subaru — плюс 104% (618 шт.), Peugeot — плюс 83% (415 шт.), Honda — плюс 150% (308 шт.), Haval — плюс 66% (179 шт. ) и Zotye — плюс 475% (161 шт.). Продажи этих марок сильнее всего страдали в кризис, а теперь начали восстанавливаться.

Топ-10 моделей легковых автомобилей в январе 2018 г.

Здесь лидером стала Lada Vesta (6696 шт.; +64%), обогнав даже вечных соперников Kia Rio (6582 шт.; +16%) и Lada Granta (5315 шт.; +15%). И, судя по динамике роста продаж, на вершине топа вазовский автомобиль планирует задержаться.

Среди кроссоверов бесспорный лидер корейская Hyundai Creta — 3833 шт. (+49%), одновременно модель попала на четвертую строчку нашего топа. В конце ведущей пятерки — Volkswagen Polo с 3209 шт. (+26%).

В десятку лучших также попали Kia Sportage — 3067 шт. (+96%), Hyundai Solaris — 2987 шт. (+3%), Renault Duster — 2510 шт. (+36%), Skoda Rapid — 2298 шт. (+16%) и Lada Largus — 2268 шт. (+45%).

Абсолютно все модели, вошедшие в топ-25 российского рынка, показали положительную динамику продаж, выше всего она у седана Kia Optima — плюс 118% (1417 проданных машин).

О самых популярных моделях прошлого года вы можете узнать, зайдя по ссылке.

По статистике агентства focus 2 move, Lada Vesta занимает 70-е место рейтинга самых популярных автомобилей в Европе в 2017 году, ее результат 79 545 проданных машин, что на 42,7% больше, чем в 2016-м.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017

# МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ 2018 2017 Шт. 1 Vesta Lada 6 696 4 088 2 608 2 Rio KIA 6 582 5 693 889 3 Granta Lada 5 315 4 624 691 4 Creta Hyundai 3 833 2 565 1 268 5 Polo VW 3 209 2 550 659 6 Sportage KIA 3 067 1 565 1 502 7 Solaris Hyundai 2 987 2 886 101 8 Duster Renault 2 510 1 848 662 9 Rapid Skoda 2 298 1 981 317 10 Largus Lada 2 268 1 562 706 11 4x4 Lada 2 068 1 627 441 12 XRAY Lada 1 912 1 578 334 13 Cee'd KIA 1 910 910 1 000 14 X˗Trail Nissan 1 802 1 206 596 15 Sandero Renault 1 760 927 833 16 NIVA Chevrolet 1 752 1 670 82 17 Kaptur Renault 1 752 1 519 233 18 Tiguan VW 1 721 1 288 433 19 RAV 4 Toyota 1 592 1 150 442 20 Logan Renault 1 553 914 639 21 CX˗5 Mazda 1 455 1 115 340 22 Optima KIA 1 417 649 768 23 Octavia A7 Skoda 1 387 1 248 139 24 Qashqai Nissan 1 386 1 010 376 25 Camry Toyota 1 337 1 327 10

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017

МАРКА ЯНВАРЬ 2018 2017 % Lada 21 005 16 334 29% KIA 15 310 10 306 49% Hyundai 8 752 6 694 31% Renault* 7 880 5 208 51% VW 5 593 4 581 22% Nissan* 5 376 4 230 27% Toyota 5 151 3 831 34% Škoda 4 501 3 571 26% Ford* 3 132 2 253 39% ГАЗ ком.авт.* 2 574 2 307 12% Mercedes˗Benz 2 510 2 471 2% Mitsubishi 2 103 1 076 95% Mazda 2 057 1 513 36% BMW 2 050 1 758 17% УАЗ* 1 935 1 735 12% Chevrolet 1 773 1 734 2% Ravon 1 470 445 230% Datsun 1 263 1 107 14% Lexus 1 196 1 000 20% Lifan 891 929 ˗4% Audi 726 935 ˗22% Subaru 618 303 104% Land Rover 433 401 8% Mercedes˗Benz ком.авт. 419 246 70% Peugeot* 415 227 83% VW ком.авт. 365 305 20% Chery 358 205 75% Honda 308 123 150% Citroёn* 256 265 ˗3% Infiniti 241 379 ˗36% Suzuki 209 265 ˗21% Haval 179 108 66% Zotye 161 28 475% Porsche 156 151 3% DFM 128 54 137% Geely 119 120 ˗1% Jaguar 108 134 ˗19% FIAT* 95 122 ˗22% Volvo 93 72 29% MINI 87 70 24% Changan 75 93 ˗19% Jeep 62 92 ˗33% Genesis 48 6 700% FAW 47 33 42% smart 42 20 110% SsangYong 41 0 ˗ Cadillac 36 78 ˗54% Hyundai ком.авт. 34 4 750% Iveco 30 35 ˗14% Foton* 20 3 567% Isuzu* 20 41 ˗51% Brilliance 6 13 ˗54% Chrysler 5 0 ˗ HTM 2 12 ˗83% Baw ˗ 10 ˗ Итого 102 464 78 036 31,3%

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