На дорогу можно больше не смотреть: появились машины с продвинутым автопилотом

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В США состоялся старт продаж беспилотных машин...

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В США состоялся старт продаж беспилотных машин 3-го уровня от Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz начал продажи беспилотных машин с расширенной функцией автопилота. В январе компания первой в Америке получила сертификат на производство машин третьего уровня автономности, в апреле первые подобные автомобили появились в продаже. По данным Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), немецкий автогигант уже продал как минимум один такой автомобиль.

По данным Общества автомобильных инженеров (SAE), есть 6 уровней автономности — от 0 («ручное управление») до 6 («максимальная автономность»). Соответствующий третьему уровню беспилотный автомобиль от Mercedes может ездить в автономном режиме по дорогам и трассам с «предсказуемым» движением. Большая часть продаваемых в Штатах беспилотных авто соответствует первому или второму уровню автономности.

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Функцией беспилотного вождения Drive Pilot, поддерживающей третий уровень автономности, наделены модели Mercedes-Benz S-Class и EQS Sedan. Их можно купить лишь в Калифорнии и Неваде, поскольку только в этих штатах Mercedes получила соответствующую сертификацию.

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Источник: ­­livescience.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.04.2024
Фото:Depositphotos
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