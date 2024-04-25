Эти надежные экономичные седаны не потребуют от владельцев больших вложений

Автоэксперт Рязанов назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, какие пятилетние седаны не потребуют значительных расходов в эксплуатации. К наиболее надежным и экономичным он отнес Toyota Corolla, Mazda 6 и Volkswagen Passat.

Все эти модели неприхотливы в обслуживании, а также не расходуют много бензина. Так, «немец» тратит всего 7,8 литра на 100 километров, а Toyota Corolla – 7,6 литра. В целом на обслуживание этих седанов не уйдет много денег, отметил эксперт.

Так, например, стоимость владения Volkswagen Passat составит около 150 000 рублей в год с учетом техобслуживания, заправок, налогов и страховки. Все перечисленные машины отличаются исправной работой мотора, хорошей ликвидностью, а также просторными салонами, заметил Рязанов.

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Источник: «Российская газета»