Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Лады Нивы Тревел 2024

В наших руках отечественная Lada Niva Travel. Как она изменилась со времен, когда была Нивой Шевроле? И что поменялось сейчас, когда для многих комплектующих пришлось искать замену? Не пострадало ли качество?

Импортозамещенная Lada Niva Travel 2024

Ответы на все эти вопросы мы узнаем на примере автомобиля в максимальной комплектации Luxe.

Что потеряла Lada Niva Travel

Настоящих потерь пока три, и все они временные. Первая и самая главная – это отсутствие подушек безопасности. Из-за этого установлен другой руль. Такой же, что когда-то стоял на первой Шеви Ниве и Ладах Калина. На месте пассажирской подушки пока заглушка. Но скоро будут устанавливаться подушки из НАМИ.

Интерьер практически не поменялся — если не считать отсутствия подушек безопасности. Но это временное явление.

Еще одна временная потеря – ключ: он обычный, без кнопок. При этом центральный замок остался на месте. Но неудобство в том, что зимой личинка замка может замерзнуть и попасть в машину будет непросто. Нормальные ключи тоже скоро вернутся.

Еще одной проблемой с уходом различных поставщиков и потерей старых контрактов стала гамма цветов. На то, чтобы переналадить окрасочную линию с использованием лакокрасочных материалов от новых поставщиков, нужно время. Потому сейчас Нивы временно лишились некоторых оттенков. В первую очередь это касается красок металлик.

Передние сиденья имеют регулировку по высоте и поясничный подпор. Но профиль спинки все равно неудачный.

Что появилось в Lada Niva Travel в последнее время

Но есть и приятные новшества, которых у старой Шнивы не было. И дело не только в новой приборной панели или обновленной внешности внедорожника, которую кто-то воспринял в штыки.

Лично мне кажется, что вазовским дизайнерам удалось освежить внешний облик. А вот салон ясно дает понять, когда создавался автомобиль. Биодизайн 1990-х бросается в глаза еще сильнее с появлением инородной надстройки экрана медиасистемы.

Клавиши круиз-контроля одновременно отвечают за меню бортового компьютера.

Кроме того, появился круиз-контроль. Вроде бы, не самая необходимая, но весьма приятная опция. Камера заднего вида снабжена омывателем – в наших условиях довольно полезное дополнение.

Даже при максимальной яркости экран остается тусклым. Особенно это мешает при включении камеры заднего вида. Зато последняя оснащена омывателем.

Как дела с новой электроникой Lada Niva Travel

Главной проблемой стала потеря электронных блоков управления и блоков АБС от Bosch. Временно автомобили сходили с конвейера со старыми блоками Евро-2 и обычным распределителем тормозных усилий.

Но сейчас и то, и другое производит отечественная компания «Итэлма». С отечественным блоком управления Лада Нива Тревел поехала веселее. Прошивка явно не является копипастом Bosch. Появилась тяга на средних оборотах, и автомобиль бодро разгоняется не только с попутным ветром.

Вазовский «классический» двигатель с ЭБУ от «Итэлмы» стал заметно бодрее. Интересно, почему отказались от декоративной крышки сверху?

Изменений в тормозной системе с отечественным блоком АБС и системой распределения тормозных усилий нет, ни позитивных, ни негативных. Излишнего растормаживания не наблюдается. На смешанном покрытии Нива остается относительно стабильной.

Блок АБС теперь наш – от компании «Итэлма».

Вывод

Что ж, замена некоторых ключевых компонентов характера Lada Niva Travel не испортила. Качество сборки тоже не пострадало. Осталось только наладить производство подушек безопасности.

Да, Нива Тревел не лишена недостатков. Но это по-прежнему один из самых доступных внедорожников в мире. Вот только сами цены уже не столь демократичные. Самая доступная Лада Нива Тревел в комплектации Classic стоит 1 198 900 рублей. А топовая версия KHL'24 обойдется почти в 1 481 900 рублей.

Легенде отечественного автопрома Ниве — 47 лет! И она до сих пор популярна у россиян.