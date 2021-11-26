Тест-драйв Lada Niva Travel: 80 «лошадей», 13 л/100 км и 22 см

Мы взяли машину в комплектации Luxe и прогнали ее по снежной каше, разбитой дороге и асфальту. И стало понятно - кому и зачем нужен этот внедорожник.

В прошлом году Chevrolet Niva стала называться Lada Niva Travel. Изменилось не только имя, но и внешность — к старому внедорожнику приделали новое «икс-лицо». Но куда интереснее другое: изменилась ли модель внутри или по сути это все та же «Шнива»?

Салон: особо не рассядешься

В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон. К тому же двигатель стоит продольно, что тоже «крадет» пространство. Сзади места совсем мало — сесть за рослым водителем почти нереально. Высокий центральный тоннель добавляет дискомфорта. Если коротко — эта машина не для длительной перевозки пассажиров.

Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров.

А вот к водительскому месту серьезных претензий нет. Посадка немного устарела, а руль регулируется только по углу наклона. Но взаимное расположение сиденья и органов управления удобное и правильное.

Передняя панель выполнена в биодизайне 90-х и за все время производства не менялась. У водительского сиденья есть регулировка по высоте. Не помешала бы и регулировка поясничного подпора — форма спинки неудачная.

Сзади будет тесно пассажирам любого роста. В первую очередь, катастрофически не хватает места для ног. Дверь багажника открывается в правильную сторону, прикрывая от дороги. Объем совсем небольшой и нет никаких дополнительных отделений.

Отопитель: в мороз не подведет

У Нивы Travel стоит обычный отопитель с ручным управлением (с комплектации Comfort — c кондиционером). Печка быстро прогревает маленький салон. Еще шума от нее было бы поменьше — а то даже на минимальных оборотах работы приходится повышать голос. Также у Нивы есть электрообогревы ветрового стекла, зеркал и передних сидений — перезимовать можно.

У блока отопителя от Самары-2 очень слабая подсветка. Разглядеть шкалы не получается даже в темное время.

Двигатель: везет с трудом

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У Нивы Travel только один двигатель — объемом 1,7 литра и мощностью 80 л.с. И его возможностей категорически не хватает машине. Из всей линейки вазовских внедорожников лишь обычная трехдверная Нива с этим мотором едет сносно. А вот тяжелую «Шниву» с большими колесами он уже не тянет.

У прародителей, старых карбюраторных моторов Жигулей, была хорошая тяга внизу. А этот задушенный экологическими требованиями впрысковый мотор нужно крутить — а так ехать неудобно и некомфортно.

В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механика. Вот к ней вопросов нет: передачи подобраны хорошо, переключаться — одно удовольствие (механизм очень четкий). Но коробка передач не спасает положения — динамика у Нивы по сегодняшним меркам совсем никудышная.

Жигулевский мотор объемом 1.7 литра совершенно не «вывозит» Ниву Трэвел.

Расход топлива: влетит в копеечку

Недостаток мощности и, как следствие, необходимость сильно давить на акселератор сказываются на расходе топлива. В смешанном режиме Lada Niva Travel потребляет 12–13 литров на 100 км. По сегодняшним меркам многовато для компактного внедорожника (пусть и классического). К тому же, в отличие от большинства моделей Лады, двигатель Нивы рассчитан только под 95-й бензин.

Ездовой характер: понятный и предсказуемый

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В основе Lada Niva Travel платформа конца 70-х годов, хотя и сильно модернизированная. Поэтому управляемость Нивы хуже, чем у любого современного кроссовера. Реакция на резкие маневры медленная, крены большие. Но при этом Lada едет удивительно понятно и предсказуемо — что на прямой, что в поворотах. Нет расхлябанности, присущей, скажем, Патриоту.

За рулем Нивы понимаешь — эту машину действительно старались довести до ума.

Проходимость: грязь — его стихия

Вазовский внедорожник по-настоящему раскрывается на плохих дорогах и бездорожье. Запас прочности ходовой части просто фантастический. Ямы любого калибра почти бесследно растворяются в подвеске. Никакого дискомфорта — можно смело лететь по грунтовке, не боясь «словить пробой».

Внедорожный арсенал стандартный — есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. Под картером переднего моста честные 22 см, а углы въезда и съезда огромны.

Нива уверенно прет по тяжелому бездорожью. И готова дать фору любому современному кроссоверу, оснащенному более мощным мотором и множеством электронных систем для повышения проходимости.

Впечатление от внедорожных возможностей портят буксировочные проушины. В них сложно засунуть хороший крюк или шакл. В отличие от классической Нивы, у Тревэла понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала управляются одним рычагом.

Шумоизоляция: за рулем пылесоса

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В салон прорываются шумы с улицы из-за неэффективных дверных уплотнителей. Но самый большой источник шума — внедорожные шины и трансмиссия. Последнюю с ростом скорости особенно слышно.

Замеры шума показали, что при езде в салоне громко: почти 70 дБ на 50 км/ч и больше 74 дБ при 100 км/ч (примерно так шумит пылесос). Нива грохочет громче любого современного кроссовера. На стоянке (или во время остановок в пробке) Нива ведет себя тише, но общий шумовой фон все равно высок — 54 дБ при работающем двигателе (считайте, что рядом работает стиральная или швейная машинка).

Организация салона и медиасистема: есть чем развлечься

Передняя часть салона оснащена неплохо — есть три подстаканника, вместительный бокс между передними сиденьями. Не хватает разве что площадки под смартфон.

А вот медиасистема с тачскрином откровенно дешевая. Как и качество звучания штатной акустики — меломанам (наверняка, такие найдутся среди покупателей) на альтернативную аудиосистему придется дополнительно потратиться.

Экран медиасистемы возвышается над передней панелью инородным элементом. Впрочем, такую компоновку можно увидеть на многих современных автомобилях. Передний подлокотник в откинутом состоянии превращается в подстаканники для задних пассажиров. Практично!

ЛКП: красят оптимально

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

1. Капот — 131 мкм

2. Крыло переднее — 115 мкм

3. Передняя дверь — 101 мкм

4. Крышка багажника — 109 мкм

В целом, окраска у автомобиля ровная. А слой ЛКП не тоньше, чем у конкурентов.

Брать будут?

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Конечно! Хотя бы потому, что Lada Niva Travel — чуть ли не единственная полноприводная модель, которую пока еще можно купить до миллиона рублей. Есть и другие козыри: фантастическая геометрическая проходимость и «гуттаперчевая» подвеска, не замечающая большинства препятствий. Мотор бы помощнее, шумоизоляцию получше, а также...

...Но тогда это будет другая машина. И по другой цене. А среди более дорогих моделей конкуренция жестче. Не факт, что Нива победит.

Важно знать

Цены

Lada Niva Travel предлагается в пяти комплектациях и с одним силовым агрегатом: 1,7 л (80 л.с.) и 5-ступенчатая механика:

Classic — от 831 900 рублей

Comfort — от 888 900 рублей

Comfort Off-road — от 932 900 рублей

Luxe — от 974 900 рублей

Luxe Off-road — от 993 900 рублей

Гарантия

Лада предоставляет гарантию на 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Lada Niva Legend 5d 4240/1680/1640/2700 Lada Niva Travel 4099/1804/1690/2450 Renault Duster 4341/1804/1682/2674

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Lada Niva Travel (80 л.с.) 18 452 960

За те же деньги

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Lada Niva Travel на рынке новых автомобилей не имеет прямых конкурентов. Пятидверная Lada Niva Legend в самом дорогом исполнении стоит столько же, сколько самая доступная Нива. А самый дешевый полноприводный Renault Duster минимум на 200 тысяч дороже.

Зато есть что выбрать на вторичном рынке. Duster за миллион и с 1,6-литровым мотором будет двух-трехлетним. Если нужна машина побольше, присмотритесь к Suzuki Grand Vitara.

Нам нравится — прочная подвеска, отличная проходимость, доступность запчастей и обслуживания, отличная коробка передач

— прочная подвеска, отличная проходимость, доступность запчастей и обслуживания, отличная коробка передач Нам не нравится — вялый мотор, большой расход топлива, высокий уровень шума, тесный второй ряд и маленький багажник.