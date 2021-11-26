Тест-драйв Lada Niva Travel: 80 «лошадей», 13 л/100 км и 22 см

В прошлом году Chevrolet Niva стала называться Lada Niva Travel. Изменилось не только имя, но и внешность — к старому внедорожнику приделали новое «икс-лицо». Но куда интереснее другое: изменилась ли модель внутри или по сути это все та же «Шнива»?
Салон: особо не рассядешься
В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон. К тому же двигатель стоит продольно, что тоже «крадет» пространство. Сзади места совсем мало — сесть за рослым водителем почти нереально. Высокий центральный тоннель добавляет дискомфорта. Если коротко — эта машина не для длительной перевозки пассажиров.
Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров.
А вот к водительскому месту серьезных претензий нет. Посадка немного устарела, а руль регулируется только по углу наклона. Но взаимное расположение сиденья и органов управления удобное и правильное.
Отопитель: в мороз не подведет
У Нивы Travel стоит обычный отопитель с ручным управлением (с комплектации Comfort — c кондиционером). Печка быстро прогревает маленький салон. Еще шума от нее было бы поменьше — а то даже на минимальных оборотах работы приходится повышать голос. Также у Нивы есть электрообогревы ветрового стекла, зеркал и передних сидений — перезимовать можно.
Двигатель: везет с трудом
У Нивы Travel только один двигатель — объемом 1,7 литра и мощностью 80 л.с. И его возможностей категорически не хватает машине. Из всей линейки вазовских внедорожников лишь обычная трехдверная Нива с этим мотором едет сносно. А вот тяжелую «Шниву» с большими колесами он уже не тянет.
У прародителей, старых карбюраторных моторов Жигулей, была хорошая тяга внизу. А этот задушенный экологическими требованиями впрысковый мотор нужно крутить — а так ехать неудобно и некомфортно.
В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механика. Вот к ней вопросов нет: передачи подобраны хорошо, переключаться — одно удовольствие (механизм очень четкий). Но коробка передач не спасает положения — динамика у Нивы по сегодняшним меркам совсем никудышная.
Расход топлива: влетит в копеечку
Недостаток мощности и, как следствие, необходимость сильно давить на акселератор сказываются на расходе топлива. В смешанном режиме Lada Niva Travel потребляет 12–13 литров на 100 км. По сегодняшним меркам многовато для компактного внедорожника (пусть и классического). К тому же, в отличие от большинства моделей Лады, двигатель Нивы рассчитан только под 95-й бензин.
Ездовой характер: понятный и предсказуемый
В основе Lada Niva Travel платформа конца 70-х годов, хотя и сильно модернизированная. Поэтому управляемость Нивы хуже, чем у любого современного кроссовера. Реакция на резкие маневры медленная, крены большие. Но при этом Lada едет удивительно понятно и предсказуемо — что на прямой, что в поворотах. Нет расхлябанности, присущей, скажем, Патриоту.
За рулем Нивы понимаешь — эту машину действительно старались довести до ума.
Проходимость: грязь — его стихия
Вазовский внедорожник по-настоящему раскрывается на плохих дорогах и бездорожье. Запас прочности ходовой части просто фантастический. Ямы любого калибра почти бесследно растворяются в подвеске. Никакого дискомфорта — можно смело лететь по грунтовке, не боясь «словить пробой».
Внедорожный арсенал стандартный — есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. Под картером переднего моста честные 22 см, а углы въезда и съезда огромны.
Нива уверенно прет по тяжелому бездорожью. И готова дать фору любому современному кроссоверу, оснащенному более мощным мотором и множеством электронных систем для повышения проходимости.
Шумоизоляция: за рулем пылесоса
В салон прорываются шумы с улицы из-за неэффективных дверных уплотнителей. Но самый большой источник шума — внедорожные шины и трансмиссия. Последнюю с ростом скорости особенно слышно.
Замеры шума показали, что при езде в салоне громко: почти 70 дБ на 50 км/ч и больше 74 дБ при 100 км/ч (примерно так шумит пылесос). Нива грохочет громче любого современного кроссовера. На стоянке (или во время остановок в пробке) Нива ведет себя тише, но общий шумовой фон все равно высок — 54 дБ при работающем двигателе (считайте, что рядом работает стиральная или швейная машинка).
Организация салона и медиасистема: есть чем развлечься
Передняя часть салона оснащена неплохо — есть три подстаканника, вместительный бокс между передними сиденьями. Не хватает разве что площадки под смартфон.
А вот медиасистема с тачскрином откровенно дешевая. Как и качество звучания штатной акустики — меломанам (наверняка, такие найдутся среди покупателей) на альтернативную аудиосистему придется дополнительно потратиться.
ЛКП: красят оптимально
В целом, окраска у автомобиля ровная. А слой ЛКП не тоньше, чем у конкурентов.
Брать будут?
Конечно! Хотя бы потому, что Lada Niva Travel — чуть ли не единственная полноприводная модель, которую пока еще можно купить до миллиона рублей. Есть и другие козыри: фантастическая геометрическая проходимость и «гуттаперчевая» подвеска, не замечающая большинства препятствий. Мотор бы помощнее, шумоизоляцию получше, а также...
...Но тогда это будет другая машина. И по другой цене. А среди более дорогих моделей конкуренция жестче. Не факт, что Нива победит.
Важно знать
Цены
Lada Niva Travel предлагается в пяти комплектациях и с одним силовым агрегатом: 1,7 л (80 л.с.) и 5-ступенчатая механика:
- Classic — от 831 900 рублей
- Comfort — от 888 900 рублей
- Comfort Off-road — от 932 900 рублей
- Luxe — от 974 900 рублей
- Luxe Off-road — от 993 900 рублей
Гарантия
Лада предоставляет гарантию на 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Lada Niva Legend 5d
|
4240/1680/1640/2700
|
Lada Niva Travel
|
4099/1804/1690/2450
|
Renault Duster
|
4341/1804/1682/2674
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб.
|
Транспортный налог (для Москвы), руб.
|
Lada Niva Travel (80 л.с.)
|
18 452
|
960
За те же деньги
Lada Niva Travel на рынке новых автомобилей не имеет прямых конкурентов. Пятидверная Lada Niva Legend в самом дорогом исполнении стоит столько же, сколько самая доступная Нива. А самый дешевый полноприводный Renault Duster минимум на 200 тысяч дороже.
Зато есть что выбрать на вторичном рынке. Duster за миллион и с 1,6-литровым мотором будет двух-трехлетним. Если нужна машина побольше, присмотритесь к Suzuki Grand Vitara.
- Нам нравится — прочная подвеска, отличная проходимость, доступность запчастей и обслуживания, отличная коробка передач
- Нам не нравится — вялый мотор, большой расход топлива, высокий уровень шума, тесный второй ряд и маленький багажник.
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