Легенде отечественного автопрома — 47 лет! И она до сих пор популярна у россиян

Самый продаваемый внедорожник России — Нива отметила 47-летие

Легендарный отечественный внедорожник Нива 5 апреля отметил свой 47-й день рождения. Именно в этот день в 1977 году с конвейера Волжского автомобильного завода (ВАЗ) сошел первый экземпляр. Этому предшествовали семь лет работы после того, как в 1970 году ВАЗ посетил тогдашний председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, давший старт разработке советского внедорожника.

Нива стала первой серийной моделью ВАЗа, созданной советскими инженерами без помощи Fiat. Сборка первой модели ВАЗ-2121 состоялась в Тольятти 5 апреля 1977 года, а серийный выпуск стартовал в июле. Производство постепенно набирало темп и уже через год, 2 марта 1978 года, с конвейера сошел 10-тысячный экземпляр. Миллионная Нива увидела свет в 1993 году, тираж в 2 млн был достигнут в марте 2013 года. Сейчас производство приближается к 2,5 млн.

Новый автомобиль приняли не только в СССР, но и за рубежом, был период, когда до 70% экземпляров Нивы поставляли на экспорт в 100 с лишним стран мира. По воспоминаниям конструктора Петра Прусова, на хорошие продажи русского автомобиля в Европе повлияла погода. Зима 1979 года выдалась очень снежной, и европейцы были в искреннем шоке от того, что Нива проходила там, где застревали джипы.

Внедорожник уже с 1979 года принимал участие в больших ралли-рейдах, в частности на «Ралли Фараонов-84» экипажи на Нивах заняли весь пьедестал. На русских машинах ездили знаменитые гонщики Пьер Лартиг, Жан-Луи Шлессер и Жаки Икс. В 1998 году Нива преодолела высоту в 5300 м и поднялась на Эверест. В том же году машину спустили с парашютом на льды, и она благополучно доехала до Северного полюса. Спустя год внедорожник взобрался на высоту 5762 метра в Гималаях.

В начале 1980-х Нива оставила свой яркий след и в большом автоспорте участием в супер-ралли «Париж-Дакар», «Париж-Тунис», «Париж-Алжир», «Ралли фараонов», «Монтебланко», «Вэлли» и многих других.

Примечательно то, что конструкция Нивы за прошедшие годы почти не изменилась, при этом у нее теперь более мощный двигатель и комфортнее салон. И самое главное, российский автомобиль отличается высокой ликвидностью. По итогам первого квартала 2024 года в России реализовано 12 587 автомобилей семейства Lada Niva.

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Источник: Российская газета