Самые популярные модели июня: Vesta снова впереди!

В июне засидевшийся в лидерах российского рынка «кореец» Kia Rio неожиданно пропустил вперед две Лады — Весту и Гранту. Однако по итогам продаж за полугодие Rio все-таки удержал первое место.

За первый летний месяц 2018-го в нашей стране, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовано 156 351 автомобиль — это на 10,8% больше, чем в июне прошлого года. Лидер предыдущих четырех месяцев — Kia Rio — несмотря на положительную динамику продаж, занял третье место в списке бестселлеров: покупателям отгружено 8808 машин (+9,7% по сравнению с июнем 2017-го).

Вернувшаяся на первое место Lada Vesta (в прошлый раз она завоевала его в январе) нашла 9843 покупателей, рост составил внушительные 48,9%! Прибавил и завсегдатай второго места — Lada Granta: продано 9182 единицы (+7,4%).

А вот занявший четвертую строчку Hyundai Solaris стал единственной моделью из первой десятки, показавшей отрицательную динамику продаж: реализовано 6400 экземпляров (-14,5%).

На новостях о грядущем стильном и доступном кроссовере Renault, который покажут в августе на Московском автосалоне, теряет покупателей Kaptur: 15-е место в списке бестселлеров, продано 2664 шт. (-5,4%). Потенциальные покупатели Каптюра, судя по записям на форумах Renault в интернете, хотят посмотреть, каким будет новый паркетник и насколько он будет дороже Каптюра, и уж только после этого сделать окончательный выбор.

Продолжает сдавать позиции и расположившийся на 17-й строчке кроссовер Toyota RAV4: продано 2366 шт. (-33,7%). Поклонники японской марки и этой модели в частности ждут «рафик» нового поколения и вяло реагируют на предлагаемые дилерами скидки.

Плохи дела у тольяттинского хэтчбека Lada XRAY: в июне он опустился на 20-ю строчку рейтинга: продано 2302 экземпляра (-16,6%). Для сравнения скажем, что соплатформенный Renault Sandero занял в июне 16-е место и нашел 2953 покупателей (+12%). Увы, многие из целевой аудитории этого сегмента считают, что XRAY слишком дорог и не стоит своих денег.

В рейтинге марок за июнь заметных подвижек не произошло. Впереди Lada (продано 31 404 шт., +15%), Kia (19 861 шт. +19%) и Hyundai (16 422 шт., +12%). Отметим, что наконец-то в плюс вышел УАЗ (продано 3122 внедорожника, +10%) и сохраняет бешеный темп роста марка Mitsubishi (12-е место, реализовано 3279 машин, +92%).

Что до итогов полугодия, то рейтинг моделей возглавила корейская Kia Rio (продано 51 558 шт. +11,7%), на втором месте с небольшим отрывом Lada Vesta (49 635 шт., +43,5%), на третьем — Lada Granta (45 672 шт., +8,7%). Очевидно, что темпы роста Весты выше, чем у Rio, и к концу года российская модель имеет все шансы стать лидером.

Всего же с января по июнь в России продано 849 221 автомобиль, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 18,2%. До конца года эксперты торможения рынка не ожидают. Итоги продаж за июнь и первое полугодие комментирует Алексей Забелкин, директор дивизиона «Ленинский» ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Я бы не сказал, что темпы роста в июне упали, скорее немного замедлились. Это весьма прогнозируемо для летнего периода отпусков, да и проведение Чемпионата мира по футболу в России также повлияло на интерес к покупке автомобиля. На сегодняшний день нет оснований прогнозировать снижение темпов роста автомобильного рынка во втором полугодии, рынок традиционно замедлится в летний период и начнет расти в 4-м квартале. В нынешней реальности на покупательский спрос влияет много факторов, в том числе внешняя и внутренняя политика. Пока сложно сказать, отразятся ли на покупательском спросе решения правительства о повышении НДС и пенсионного возраста, так как они только вступили в силу. Но я уверен, стоимость автомобилей поднимется в среднем на 5%, что скажется на спросе в 2019 году».

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2018/2017 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2018/2017 гг.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь .

С прочими статистическими материалами можно ознакомиться здесь .

Фото: АВТОВАЗ