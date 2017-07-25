И все же конец: дни Лады Приоры сочтены

АВТОВАЗ официально заявил о прекращении производства седана, который продержался на конвейере более десяти лет.

Если учитывать, что Lada Priora фактически представляет собой рестайлинг ВАЗ-110, то машина продержалась на конвейере аж 22 года. Прекратить сборку этого «ветерана» должны были еще в прошлом году, но машина оказалась в производственном плане и на этот год, правда, только до июля включительно.

Весной завод разослал дилерам письмо, в котором сообщил о том, что заказы на Ладу Приору будут приниматься до июля. Но в начале июля в базе Росстандарта оказалось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. Это дало повод думать, что в Тольятти в очередной раз передумали и решили еще как минимум год собирать Приору. Все это время официальные лица предприятия хранили молчание по поводу судьбы седана.

Лишь сейчас в Тольятти наконец-то сделали официальное сообщение: Ладу Приору будут производить до конца июля, после чего она уйдет в историю. Как заявил вице-президент по маркетингу и продажам АВТОВАЗа Ян Птачек, связано это с появлением за последние три года ряда новых моделей, таких как Lada Vesta и XRAY, и, соответственно, снижением интереса к Приоре со стороны покупателей.

По данным «За рулем», последний кузов Лады Приоры уже сварен, машина собрана и отправится в музей завода. Однако предприятием созданы некоторые складские запасы седанов, потому официально производство продолжается до конца июля. А появление обновленного ОТТС связано с технической ошибкой: АВТОВАЗ его получил еще в прошлом году, но почему на нем стоит свежая дата, никто объяснить не может.

В регионах Приору любят. Как-то мы писали о незадачливом воришке, который разукомплектовал 7 чужих автомобилей, чтобы нарядить свою «ласточку».

Мы рассказывали о том, как сэкономить на обслуживании Лады Приоры. Возможно, для последних покупателей этот материал будет актуален.

Фото: АВТОВАЗ