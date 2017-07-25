Кавказ ликует: производство Лады Приоры продолжится

Еще в мае мы сочувствовали горячим кавказским парням, любителям заниженных и тонированных седанов. Но все изменилось — горевать им нечего, Приору оставляют на конвейере!

В базе данных Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Priora. Ранее действие документа ограничивалось декабрем 2018-го, теперь — декабрем 2019-го. АВТОВАЗ планировал окончательно прекратить производство этой модели, продержавшейся на конвейере без малого 22 года, в июле этого года.

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ОТТС дает разрешение на выпуск модели не только в России, но и в других странах ЕАЭС. Автомобиль будет слегка доработан: на нем установят другие форсунки, и он сможет работать не только на 95-м и 98-м бензине, но и на 92-м. То есть новые владельцы смогут еще и экономить.

Собирать Приору могут три завода: в Тольятти (АВТОВАЗ), Аргуне («ЧеченАвто») и казахстанском Усть-Каменогорске («Азия Авто»). Но кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле по-прежнему не будет, обязательной для этой модели она станет после декабря 2019 года, возможно, это и решит окончательно и бесповоротно судьбу Приоры.

Сейчас модель доступна у дилеров АВТОВАЗа с мотором объемом 1,6 литра (87 и 106 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач по цене от 424 900 до 533 400 рублей.

В регионах Приору любят. Как-то мы писали о незадачливом воришке, который разукомплектовал 7 чужих автомобилей, чтобы нарядить свою «ласточку».

Теперь вновь обретает актуальность наш материал, в котором рассказывается, как сэкономить на обслуживании Лады Приоры.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС