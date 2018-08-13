Рассекречена приборная панель обновленной Лады Гранты

Благодаря публикации Роспатента стало известно, как будет выглядеть приборная панель на обновленном семействе самой доступной вазовской модели.

Новая, унифицированная приборная панель должна появиться на всех вариантах Гранты: седане, лифтбеке, хэтчбеке и универсале Lada Kalina.

Изменений немного: приборная панель получила такую же графику шкал, как на Ладе Весте. Красная зона тахометра начинается от 6000, а не от 5500 об/мин. Между двумя основными циферблатами находится экран бортового компьютера, который теперь имеет символы бело-лунного цвета.

Приборная панель обновленной Лады Гранты (вверху) и дорестайлингового варианта (внизу)

Исчезло дополнительное окошко, куда можно было выводить отдельные данные. Теперь сверху на борткомпьютере находится россыпь контрольных ламп. Такое же решение применяется на приборке двух моделей Datsun для российского рынка. Напомним, что седан Datsun on-DO построен на базе Лады Гранты, а базой для хэтчбека mi-DO послужила Lada Kalina.

Судя по тому, что в очередном бюллетене «Промышленные образцы», опубликованном Роспатентом, больше нет упоминаний вазовской продукции, никаких других серьезных перемен интерьер Лады Гранты не претерпит. Ранее ходили слухи о том, что завод изменит архитектуру всей передней панели и центральной консоли.

Обновленное семейство Lada Granta будет представлено на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Завод пообещал как минимум пять премьер.

Внешность обновленного седана была официально рассекречена в середине июля этого года. Затем появились шпионские фото обновленного лифтбека и хэтчбека Lada Kalina, который также превратится в Гранту.

Фото: Роспатент, АВТОВАЗ