Рассекречена приборная панель обновленной Лады Гранты

Благодаря публикации Роспатента стало известно, как будет выглядеть приборная панель на обновленном семействе самой доступной вазовской модели.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Новая, унифицированная приборная панель должна появиться на всех вариантах Гранты: седане, лифтбеке, хэтчбеке и универсале Lada Kalina.

Изменений немного: приборная панель получила такую же графику шкал, как на Ладе Весте. Красная зона тахометра начинается от 6000, а не от 5500 об/мин. Между двумя основными циферблатами находится экран бортового компьютера, который теперь имеет символы бело-лунного цвета.

Приборная панель обновленной Лады Гранты (вверху) и дорестайлингового варианта (внизу)
Приборная панель обновленной Лады Гранты (вверху) и дорестайлингового варианта (внизу)

Исчезло дополнительное окошко, куда можно было выводить отдельные данные. Теперь сверху на борткомпьютере находится россыпь контрольных ламп. Такое же решение применяется на приборке двух моделей Datsun для российского рынка. Напомним, что седан Datsun on-DO построен на базе Лады Гранты, а базой для хэтчбека mi-DO послужила Lada Kalina.

Судя по тому, что в очередном бюллетене «Промышленные образцы», опубликованном Роспатентом, больше нет упоминаний вазовской продукции, никаких других серьезных перемен интерьер Лады Гранты не претерпит. Ранее ходили слухи о том, что завод изменит архитектуру всей передней панели и центральной консоли.

Фото: Роспатент, АВТОВАЗ

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (17)

LADA 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобное водительское сиденье по 12 — 13 часов за день проводил за рулём и не уставал. Достаточно мощный мотор, низкий расход бензина.

Недостатки:

Слабые ступичные подшипники, "закисают" тормозные цилиндры передних тормозов, мгновенно ржавеет всё.

Комментарий:

"Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гранте а не на шкоде." Не знаю в какие горы вы ездили, но моя гранта в Читинской области, в Бурятии и на Урале очень неохотно преодолевала перевалы в горах. Просто не хотела ехать.

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые