Lada Granta хэтчбек: первые фото без камуфляжа

В этом году хэтчбек и универсал Lada Kalina перестанут быть самостоятельными моделями и вольются в семейство Granta. В Сети появились фотографии хэтча, лишенного всяческой маскировки.

Объединение двух семейств произойдет после Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа-начале сентября этого года. Естественно, на АВТОВАЗе постарались привести облик Калины к общей стилистике с обновленной Грантой, внешность которой завод рассекретил пару дней назад.

Правда, судя по всему, денег на рестайлинг Калин выделили совсем мало: у бывших теперь уже Калин с Грантой будет унифицирована только передняя часть. Здесь появится такой же бампер с бумерангами с хромированной окантовкой в стиле флагманской Весты, новые фары и увеличенный шильдик с логотипом Лады. (Фотографии опубликованы пабликом «Lada Granta FL Club» в соцсети «Вконтакте».) Сзади же у хэтчбека нет никаких изменений: не поменялась даже графика фонарей.

Одновременно появилась и фотография недособранного интерьера хэтчбека. Здесь и вовсе нет никаких изменений, лишь внизу центральной консоли появилась декоративная пластиковая накладка «под хром».