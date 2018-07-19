Lada Granta хэтчбек: первые фото без камуфляжа

Объединение двух семейств произойдет после Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа-начале сентября этого года. Естественно, на АВТОВАЗе постарались привести облик Калины к общей стилистике с обновленной Грантой, внешность которой завод рассекретил пару дней назад.
Правда, судя по всему, денег на рестайлинг Калин выделили совсем мало: у бывших теперь уже Калин с Грантой будет унифицирована только передняя часть. Здесь появится такой же бампер с бумерангами с хромированной окантовкой в стиле флагманской Весты, новые фары и увеличенный шильдик с логотипом Лады. (Фотографии опубликованы пабликом «Lada Granta FL Club» в соцсети «Вконтакте».) Сзади же у хэтчбека нет никаких изменений: не поменялась даже графика фонарей.
Одновременно появилась и фотография недособранного интерьера хэтчбека. Здесь и вовсе нет никаких изменений, лишь внизу центральной консоли появилась декоративная пластиковая накладка «под хром».
- О том, какие внешние изменения ждут седан Лад Гранта, мы уже подробно рассказывали.
- На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ также представит обновленный внедорожник Lada 4x4, приподнятую версию Lada XRAY Cross и спортседан Lada Vesta Sport.
- В июле завод окончательно сворачивает производство седана Lada Priora.
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