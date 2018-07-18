Обновленная Lada Granta: самые важные изменения

Для завода Гранта важная модель — это один из самых доступных автомобилей на российском рынке. Пусть его конструкция устарела, но она все же держится в тройке самых продаваемых новых легковушек на российском рынке.
К тому же в этом году к семейству Lada Granta присоединятся Lada Kalina —хэтчбек, универсал и его кросс-версия, а семейство Калин как отдельное направление будет ликвидировано.
Перед дизайнерами завода стояла непростая задача: освежить внешность бюджетного седана, но обойтись «малой кровью» — Гранта должна сохранить привлекательные цены. Подробности — в нашей фотогалерее.
- На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ также представит обновленный внедорожник Lada 4x4, приподнятую версию Lada XRAY Cross и спортседан Lada Vesta Sport.
- В июле завод окончательно сворачивает производство седана Lada Priora.
Фото: АВТОВАЗ
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