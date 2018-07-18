Обновленная Lada Granta: самые важные изменения

Накануне АВТОВАЗ рассекретил облик своей самой дешевой модели. «За рулем» рассказывает о том, к чему стоит присмотреться.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Обновленная Лада Гранта: внешность рассекречена

Для завода Гранта важная модель — это один из самых доступных автомобилей на российском рынке. Пусть его конструкция устарела, но она все же держится в тройке самых продаваемых новых легковушек на российском рынке.

К тому же в этом году к семейству Lada Granta присоединятся Lada Kalina —хэтчбек, универсал и его кросс-версия, а семейство Калин как отдельное направление будет ликвидировано.

Перед дизайнерами завода стояла непростая задача: освежить внешность бюджетного седана, но обойтись «малой кровью» — Гранта должна сохранить привлекательные цены. Подробности — в нашей фотогалерее.

Обновленная Lada Granta: самые важные изменения

Фото: АВТОВАЗ

Обновленная Lada Granta: самые важные изменения
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Отзывы о LADA Granta (16)

LADA 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Неприхотливый, экономичный. Большой багажник, удобный салон, управляемость и проходимость на хорошем уровне.

Недостатки:

Какие вы хотите недостатки за 300–400 т.р? В салоне все "поет", больше я и не придираюсь.

Комментарий:

В семье два авто — гранта и шкода рапид. когда со шкоды пересаживаешься на гранту — страшно, но учитывая разницу в цене в два раза уже не обращаешь внимания на всякие мелочи. И еще: постоянные вылазки на природу. в большой компании у всех разные авто. Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гр...

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