Обновленная Lada Granta: самые важные изменения

Накануне АВТОВАЗ рассекретил облик своей самой дешевой модели. «За рулем» рассказывает о том, к чему стоит присмотреться.

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Для завода Гранта важная модель — это один из самых доступных автомобилей на российском рынке. Пусть его конструкция устарела, но она все же держится в тройке самых продаваемых новых легковушек на российском рынке.

К тому же в этом году к семейству Lada Granta присоединятся Lada Kalina —хэтчбек, универсал и его кросс-версия, а семейство Калин как отдельное направление будет ликвидировано.

Перед дизайнерами завода стояла непростая задача: освежить внешность бюджетного седана, но обойтись «малой кровью» — Гранта должна сохранить привлекательные цены. Подробности — в нашей фотогалерее.

Фото: АВТОВАЗ