Рассекречена заряженная Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ рассказал о самом мощном варианте седана, который получил приставку Sport в названии.

Lada Vesta Sport

Как и кросс-версия Лады Весты, внешне автомобиль практически ничем не отличается от концепта, показанного заводом в 2016 году на Московском международном автосалоне (ММАС).

Седан получил новый аэродинамический обвес с красными акцентами. На спортивной версии Весты установлен новый бампер со спойлером, призванным увеличить прижимную силу, черные пластиковые детали, в которые вписаны противотуманные фары, были увеличены в размерах и выступают за габариты самого бампера. На заводе говорят, что это визуально расширяет переднюю часть автомобиля.

У седана увеличены колесные арки, Lada Vesta Sport получила 17-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной и накладки на пороги. У заряженной модификации был на 16 мм уменьшен клиренс (до 162 мм). У зеркал теперь есть накладки, окрашенные в черный глянцевый цвет, в такой же окрашена и радиаторная решетка.

Lada Vesta Sport

В заднем бампере появились фальшивые вентиляционные вставки по бокам, в них расположены датчики парктроника. У седана сдвоенные патрубки выпускной системы, расположенные по центру. На крышке багажника небольшой спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом. Естественно, седан получил шильдик Sport, который разместился на крышке багажника.

Есть и технические изменения: Lada Vesta Sport обзавелась новыми амортизационными стойками и пружинами, которые призваны улучшить устойчивость и управляемость машины. Также спортивная версия получила более мощные тормоза.

Lada Vesta Sport

О том, каким изменениям подверглась силовая установка, АВТОВАЗ пока не сообщает. По неофициальной информации, Lada Vesta Sport будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, мощность которого увеличат до 145 л.с. Мотор получит новые распредвалы, измененную систему выпуска и перенастроенный электронный блок управления двигателем.

Официальная премьера серийной версии Lada Vesta Sport состоится в конце августа на Московском международном автосалоне (ММАС). Тогда же будут объявлены технические характеристики и, как ожидается, цены.

Фото: АВТОВАЗ