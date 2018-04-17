Представлена новая модель Lada. И это снова Cross

Линейка Cross, под которой производитель продает модели с увеличенным дорожным просветом, пополнилась седаном Lada Vesta Cross.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross

Сегмент этот крайне узок, на нашем рынке присутствует только дорогой премиальный Volvo S60 Cross Country, потому у новинки АВТОВАЗа есть все шансы занять свободную нишу. Собственно, седан повышенной проходимости и есть нишевый, имиджевый продукт.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross


Представители завода говорят, что окончательно решились на запуск седана повышенной проходимости после того, как рынок тепло встретил универсал Lada Vesta SW Cross. Так же, как и на универсале, здесь иные, нежели у обычных Вест, пружины и амортизаторы. В результате дорожный просвет равен 203 мм. Углы въезда/съезда — 18,1 и 17,7 градуса соответственно.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross


К кузову Весты добавилось четырнадцать пластиковых деталей обвеса. Задние тормоза дисковые. В испытательных пробегах машина прошла 2 000 000 километров. Собственно, сам обвес полностью повторяет тот, который был показан на одноименном концепте, который АВТОВАЗ демонстрировал на Московском международном автосалоне в 2016 году. Единственное, пожалуй, отличие — на товарной машине обычная антенна, а не «акулий плавник», как на концепте и универсале SW Cross.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross


Интерьер практически такой же, как у универсала SW Cross. Здесь есть и подлокотник во втором ряду, и обогрев заднего дивана, особая обшивка сидений. Объем багажника также не изменился.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross


Седан Lada Vesta Cross получит те же двигатели, что и обычный вариант: 1,6- и 1,8-литровые бензиновые силовые агрегаты мощностью 106 и 122 л.с., трансмиссии: 5-ступенчатая механика и робот АМТ5 на ее базе. Привод — передний.

Цены на седан повышенной проходимости будут объявлены ближе к старту продаж, а начнутся они летом.

Фото: Максим Гомянин/«За рулем», АВТОВАЗ

Представлена новая модель Lada. И это снова Cross
Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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