Представлена новая модель Lada. И это снова Cross

Сегмент этот крайне узок, на нашем рынке присутствует только дорогой премиальный Volvo S60 Cross Country, потому у новинки АВТОВАЗа есть все шансы занять свободную нишу. Собственно, седан повышенной проходимости и есть нишевый, имиджевый продукт.

Lada Vesta Cross

Lada Vesta Cross



К кузову Весты добавилось четырнадцать пластиковых деталей обвеса. Задние тормоза дисковые. В испытательных пробегах машина прошла 2 000 000 километров. Собственно, сам обвес полностью повторяет тот, который был показан на одноименном концепте, который АВТОВАЗ демонстрировал на Московском международном автосалоне в 2016 году. Единственное, пожалуй, отличие — на товарной машине обычная антенна, а не «акулий плавник», как на концепте и универсале SW Cross.



Lada Vesta Cross



Интерьер практически такой же, как у универсала SW Cross. Здесь есть и подлокотник во втором ряду, и обогрев заднего дивана, особая обшивка сидений. Объем багажника также не изменился. К кузову Весты добавилось четырнадцать пластиковых деталей обвеса. Задние тормоза дисковые. В испытательных пробегах машина прошла 2 000 000 километров. Собственно, сам обвес полностью повторяет тот, который был показан на одноименном концепте, который АВТОВАЗ демонстрировал на Московском международном автосалоне в 2016 году. Единственное, пожалуй, отличие — на товарной машине обычная антенна, а не «акулий плавник», как на концепте и универсале SW Cross.Интерьер практически такой же, как у универсала SW Cross. Здесь есть и подлокотник во втором ряду, и обогрев заднего дивана, особая обшивка сидений. Объем багажника также не изменился.

Lada Vesta Cross



Седан Lada Vesta Cross получит те же двигатели, что и обычный вариант: 1,6- и 1,8-литровые бензиновые силовые агрегаты мощностью 106 и 122 л.с., трансмиссии: 5-ступенчатая механика и робот АМТ5 на ее базе. Привод — передний.



Цены на седан повышенной проходимости будут объявлены ближе к старту продаж, а начнутся они летом.

В этом году кросс-версия появится и у Лады XRAY.

Еще одной новинкой завода станет обновленный седан Lada Granta, который сейчас проходит дорожные испытания.

Как изменилась Лада Веста с момента ее выхода на рынок в конце 2015 года? О некоторых доработках, которым подвергли седан, читайте в нашей публикации. Представлена новая модель Lada. И это снова Cross



Фото: Максим Гомянин/«За рулем», АВТОВАЗ



Седан Lada Vesta Cross получит те же двигатели, что и обычный вариант: 1,6- и 1,8-литровые бензиновые силовые агрегаты мощностью 106 и 122 л.с., трансмиссии: 5-ступенчатая механика и робот АМТ5 на ее базе. Привод — передний.Цены на седан повышенной проходимости будут объявлены ближе к старту продаж, а начнутся они летом.

Представители завода говорят, что окончательно решились на запуск седана повышенной проходимости после того, как рынок тепло встретил универсал Lada Vesta SW Cross. Так же, как и на универсале, здесь иные, нежели у обычных Вест, пружины и амортизаторы. В результате дорожный просвет равен 203 мм. Углы въезда/съезда — 18,1 и 17,7 градуса соответственно.