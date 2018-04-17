Представлена новая модель Lada. И это снова Cross

Lada Vesta Cross
Сегмент этот крайне узок, на нашем рынке присутствует только дорогой премиальный Volvo S60 Cross Country, потому у новинки АВТОВАЗа есть все шансы занять свободную нишу. Собственно, седан повышенной проходимости и есть нишевый, имиджевый продукт.
Lada Vesta Cross
Представители завода говорят, что окончательно решились на запуск седана повышенной проходимости после того, как рынок тепло встретил универсал Lada Vesta SW Cross. Так же, как и на универсале, здесь иные, нежели у обычных Вест, пружины и амортизаторы. В результате дорожный просвет равен 203 мм. Углы въезда/съезда — 18,1 и 17,7 градуса соответственно.
Lada Vesta Cross
К кузову Весты добавилось четырнадцать пластиковых деталей обвеса. Задние тормоза дисковые. В испытательных пробегах машина прошла 2 000 000 километров. Собственно, сам обвес полностью повторяет тот, который был показан на одноименном концепте, который АВТОВАЗ демонстрировал на Московском международном автосалоне в 2016 году. Единственное, пожалуй, отличие — на товарной машине обычная антенна, а не «акулий плавник», как на концепте и универсале SW Cross.
Lada Vesta Cross
Интерьер практически такой же, как у универсала SW Cross. Здесь есть и подлокотник во втором ряду, и обогрев заднего дивана, особая обшивка сидений. Объем багажника также не изменился.
Lada Vesta Cross
Седан Lada Vesta Cross получит те же двигатели, что и обычный вариант: 1,6- и 1,8-литровые бензиновые силовые агрегаты мощностью 106 и 122 л.с., трансмиссии: 5-ступенчатая механика и робот АМТ5 на ее базе. Привод — передний.
Цены на седан повышенной проходимости будут объявлены ближе к старту продаж, а начнутся они летом.
- В этом году кросс-версия появится и у Лады XRAY.
- Еще одной новинкой завода станет обновленный седан Lada Granta, который сейчас проходит дорожные испытания.
- Как изменилась Лада Веста с момента ее выхода на рынок в конце 2015 года? О некоторых доработках, которым подвергли седан, читайте в нашей публикации.
Фото: Максим Гомянин/«За рулем», АВТОВАЗ
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