Раскрыта стоимость летних туров по России

АТОР: средняя стоимость летних туров по РФ составила 50-70 тысяч рублей

Средняя стоимость летних туров по России составила 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также уточняется, что средняя продолжительность заездов равна 10-12 дням. Эксперты выяснили, что самым дорогостоящим внутри страны является санаторный отдых. Средний чек летней поездки в санаторий составляет 80-90 тысяч рублей на человека за две недели пребывания с лечением, проживанием и дорогой, пояснили в АТОР.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Ассоциация туроператоров