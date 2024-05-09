Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Voyah Passion PHEV
9 мая
Хорошо зарекомендовавшая себя марка выводит на российский рынок новый гибрид
В 2024 году в России стартуют продажи гибридной...
Раскрыта стоимость летних туров по России
9 мая
Раскрыта стоимость летних туров по России
АТОР: средняя стоимость летних туров по РФ...
Ремонт по ОСАГО подержанными запчастями? Страховщики одобрили, но с оговоркой
9 мая
Ремонт по ОСАГО подержанными запчастями? Страховщики одобрили, но с оговоркой
Страховщики назвали б/у запчасти, которые...

Раскрыта стоимость летних туров по России

АТОР: средняя стоимость летних туров по РФ составила 50-70 тысяч рублей

Средняя стоимость летних туров по России составила 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

5 интереснейших мест, о которых не знают туристы - автогид по Ленобласти

Также уточняется, что средняя продолжительность заездов равна 10-12 дням. Эксперты выяснили, что самым дорогостоящим внутри страны является санаторный отдых. Средний чек летней поездки в санаторий составляет 80-90 тысяч рублей на человека за две недели пребывания с лечением, проживанием и дорогой, пояснили в АТОР.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Ассоциация туроператоров

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
09.05.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0