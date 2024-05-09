Раскрыта стоимость летних туров по России
АТОР: средняя стоимость летних туров по РФ составила 50-70 тысяч рублей
Средняя стоимость летних туров по России составила 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также уточняется, что средняя продолжительность заездов равна 10-12 дням. Эксперты выяснили, что самым дорогостоящим внутри страны является санаторный отдых. Средний чек летней поездки в санаторий составляет 80-90 тысяч рублей на человека за две недели пребывания с лечением, проживанием и дорогой, пояснили в АТОР.
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото:АГН Москва
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09.05.2024
Фото:АГН Москва
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