Хорошо зарекомендовавшая себя марка выводит на российский рынок новый гибрид

В 2024 году в России стартуют продажи гибридной версии седана Voyah Passion

В 2024 году российский автомобильный рынок пополнится новым интересным игроком – гибридной версией люксового седана Voyah Passion от китайского бренда Voyah. Эта новинка, уже представленная в России в чисто электрической версии, обещает стать привлекательным предложением для тех, кто ищет сочетание роскоши, мощности и практичности.

Voyah Passion PHEV оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с., который работает в паре с двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки составляет 530 л. с., что обеспечивает седану впечатляющую динамику. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды.

Voyah Passion PHEV

Энергию для электродвигателей обеспечивает тяговая батарея емкостью 25,6 кВт·ч. Этого достаточно, чтобы седан мог проехать в чисто электрическом режиме до 262 км по циклу CLTC. При комбинированном использовании электротяги и бензинового двигателя запас хода достигает внушительных 1260 км.

Voyah Passion PHEV – это не просто мощный и экономичный автомобиль, но и настоящий представитель люкс-класса. В салоне седана используются премиальные материалы, такие как кожа, дерево и алюминий. Комфорт пассажиров обеспечивают эргономичные кресла, просторный салон и широкий набор опций, включая панорамную крышу, мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль с несколькими зонами и многое другое.

В Китае гибридный Voyah Passion стоит около 37 000 долларов. В России цена на седан, скорее всего, будет выше, учитывая расходы на транспортировку, таможенные пошлины и другие факторы.

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Источник: Известия