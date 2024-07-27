Nissan возродит культовый спорткар из 90-х

Японская компания Nissan планирует возродить спортивное купе Silvia

Спустя два десятилетия после того, как Nissan Silvia ушла в историю, японская компания намерена возродить эту легендарную модель спортивного купе. Информация о грядущем возвращении Silvia прозвучала из уст Ивана Эспиносы, вице-президента Nissan по глобальной стратегии, который подтвердил, что компания серьезно рассматривает этот вариант.

Эспиноса подчеркнул, что для того, чтобы Silvia снова завоевала сердца поклонников, она должна быть максимально привлекательной для покупателей, сочетая в себе нужные характеристики с «правильной» ценой. Не исключено, что в разработке машины примут участие и другие автопроизводители, что может добавить Silvia новых, интересных черт.

Nissan Silvia S15

Ожидается, что новая Silvia будет оснащаться двигателями мощностью от 400 до 565 л. с. Впрочем, еще не ясно, останется ли традиционный двигатель внутреннего сгорания или же Nissan сделает ставку на гибридную силовую установку или даже полностью электрическую трансмиссию.

Поклонники Silvia ждут, что новая модель сохранит узнаваемый стиль, сочетая классические черты с современными решениями. Возможно, Nissan воспользуется идеями из концептуальных машин, которые показывали на различных автосалонах.

Пока точной информации о дате выхода нового Nissan Silvia нет. По оценкам экспертов, автомобиль может появиться в продаже не раньше, чем через 2-3 года.

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Источник: Motor1