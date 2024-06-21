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280 л.с., пневмоподвеска и улетный дизайн — этого «японца» можно купить в Москве

Nissan Fairlady предлагают в России на онлайн-площадке за 3,8 миллиона рублей

В России появилась возможность купить спорткар Nissan Fairlady V поколения (Z33 или 350Z). Такое объявление о продаже было опубликовано на платформе Авито Авто.

Презентация машины на мировом рынке состоялась в 2001 году. Автомобиль продолжил Z–серию, став преемником Nissan 300 ZX. В 2002 году были выпущены первые 350Z с улучшенной версией 3,5-литрового двигателя VQ35DE конфигурации V6 и мощностью 280 л.с.

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Nissan Fairlady 350Z имеет длинный капот, короткую кабину, массивные бамперы, широкие колесные арки и большие легкосплавные диски. В результате рестайлинга модель получила уникальный ярко-зеленый цвет, стильный рисунок в виде хищного дракона, карбоновый капот, новые фары с затемняющей пленкой, альтернативную светодиодную заднюю оптику и кованые колесные диски Baldiro Forged.

Кроме того, в процессе доработки автомобиль был оснащен пневмоподвеской AirLift с управлением Autopilot V2 и регулируемыми задними и передними рычагами.

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Это позволяет увеличивать клиренс, помогая спорткару легче преодолевать искусственные дорожные неровности и рампы подземных или многоэтажных паркингов. Помимо этого, в машине установлен спортивный масляный фильтр GReddy, а также блок управления двигателем A’PEXI Power FC и турбокомпрессор GT35.

Вентиляторы охлаждения Spal, в свою очередь, применяются для снижения температуры охлаждающей жидкости и кондиционирования салона.

Двухместное купе в базовой комплектации с пробегом 85 000 км предлагают за 3 800 000 рублей. Представленный автомобиль был произведен в 2003 году и находится в Москве.

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Источник, фото: Авито Авто

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 141
21.06.2024
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