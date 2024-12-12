В Россию привезли новую модель Honda по цене Lada Vesta

В России появились в продаже новые седаны Honda Crider по цене от ₽1,95 млн

Бюджетные седаны Honda Crider, представляющие альтернативу Civic, продолжают поставлять в Россию из КНР по цене от 1 949 000 рублей. Для сравнения, российский седан Lada Vesta в топовой комплектации Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит от 1 960 000 рублей.

За указанную сумму новый Honda Crider 2023 г. в. предлагает частник из Екатеринбурга. Автомобиль продается со всеми документами, необходимыми для постановки на учет. Машина представлена в комплектации Luxury, в которую входит руль с частичной мультифункцией, салон из экокожи, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика и другое.

Honda Crider

За 2 200 000 рублей аналогичный автомобиль продают в Краснодаре, а в российской столице цены на него составляют от 2 040 000 до 2 490 000 рублей.

Под капотом всех Honda Crider установлена 1,0-литровая турбо-«тройка» от Honda Civic мощностью 122 л. с., бесступенчатый вариатор. Привод исключительно передний.

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Источник: «Автоновости дня»