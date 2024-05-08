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Как сэкономить топливо одним движением руки

«За рулем» рассказал, как снизить расход топлива на 100 литров в год

Способ, о котором пойдет речь, применим на автомобилях с АКП и вариаторами. Экономия может составить до 0,5 л на 100 км, или порядка 100 литров в год, которые сегодня стоят более 5000 рублей.

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В чем причина перерасхода топлива

Не ведитесь на вредные советы «мастеров» и не делайте этого с машиной

Представьте, что вы едете по загородной трассе и при этом вариатор или АКП переключены на повышенную передачу. При движении на высоких скоростях такой режим способствует экономному расходу топлива.

Однако при незначительном ускорении, к примеру для совершения обгона, автомобильная электроника переключит трансмиссию на более низкую передачу. Такое переключение приведет к увеличению расхода топлива.

Как экономить топливо

Секрет прост – необходимо зафиксировать высокую передачу. Для этого селектор АКП или вариатора переводится в ручной режим. На приборной панели вместо символа D должна загореться цифра высокой передачи. Теперь при легком нажатии на педаль газа коробка не будет переключаться на более низкую передачу. При этом автомобиль сохранит плавность движения.

В результате на автомобиле с 6-ступенчатой АКП или же с вариатором «ручная» фиксация передачи способствует экономии топлива до 0,5 л на 100 км.

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При падении оборотов двигателя до критических трансмиссия все равно переключится на пониженную передачу даже в ручном режиме, и вреда мотору или коробке не будет.

Для совершения резкого обгона селектор коробки передач ради безопасности маневра нужно переключить в режим «драйв». При этом нажатие на педаль газа спровоцирует электронику переключить КП на одну или несколько передач вниз.

Для фиксации высокой передачи во время движения по трассе наклоните селектор КП в свою сторону.
Для фиксации высокой передачи во время движения по трассе наклоните селектор КП в свою сторону.

Дополнительные рекомендации по экономии топлива

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  • Плавно жать на педаль акселератора и не раскручивать двигатель до более чем 3000-3500 об/мин. Это актуально для автомобилей с любым типом трансмиссии.
  • Оказавшись в пробке, по возможности не останавливаться, а стараться двигаться в общем потоке с минимальной скоростью. Учтите, что при трогании с места двигатель сжигает больше топлива, чем при небольшом ускорении.
  • Если возникла необходимость остановки на 2-3 минуты (к примеру, перед ж/д переездом), переключайте селектор вариатора или АКП в режим N или P.

Но переключаться в режимы N или P на каждом светофоре не стоит – это вредит коробке.

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За РулемКацубо Игорь
Фото:Freepik / Freepik
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Freepik / Freepik
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