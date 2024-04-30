Побереги свою машину: когда автомат лучше переводить в ручной режим

Эксперт объяснил, когда лучше использовать ручной режим в АКП

Вождение автомобиля с АКП очень удобно, но в некоторых ситуациях автомат лучше переводить в ручной режим. Так, на ручной режим стоит переключаться во время езды по сложному дорожному покрытию, такому как песок, снег, бездорожье, а также горная местность, когда предполагается долгий спуск. Автомат переключает передачи с помощью электроники, которая может выбрать неправильный режим или вовсе совершить переключение в неподходящий момент.

С помощью ручного режима можно ограничить коробку от ненужных переключений, держать мотор в оптимальном диапазоне оборотов. При спусках пониженная передача позволит также не перегревать тормоза, так как авто будет притормаживать мотором.

Также следует переключиться на ручное управление для быстрого разгона. Автоматы, установленные на большинстве среднестатистических машин, делают паузу после нажатия на педаль газа, прежде чем начать ускорение. При скоростном обгоне или выезде со второстепенной дороги на оживленную трассу это довольно неудобно.

Длительный подъем может сильно нагрузить АКП. В автоматическом режиме она может путаться и начать прыгать с передачи на передачу в поисках оптимального режима работы. Для решения этой проблемы нужно переключиться в ручной режим.

При движении в пробках автомат начинает работать рвано – переключается на повышенную передачу, когда уже пора тормозить. Из-за этого он быстрее изнашивается, происходит перегрев агрегата. Если же установить в ручном режиме первую передачу, лишних «подергиваний» на переключениях можно будет избежать, и АКП прослужит дольше.

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Источник: Тарантас Ньюс